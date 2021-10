Jan Błachowicz został uduszony i odklepał. Nie miał żadnych szans

Pięć ostatnich walk Jana Błachowicza w UFC miało spory ciężar gatunkowy. Polak musiał odbudować się po przegranej z Thiago Santosem, znów mozolnie wspinać po szczeblach drabinki UFC kierującej go w stronę mistrzowskiego pasa tej organizacji. W walkach z Luke Rockholdem, Ronaldo Sousą i Corey’em Andersonem, nie dawał jednak kroczków w przód, a raczej wykonywał potężne kroki. Jego potyczki nie dość, że wygrywane, to jeszcze były doceniane bonusami za walkę czy występ wieczoru, a nawet jedno i drugie. Potem było jeszcze trudniej, bo w końcu stawką był mistrzowski pas UFC, który Polak najpierw zdobył w starciu z Dominikiem Reyesem, a potem obronił w potyczce z niewygodnym Israelem Adesanyą. W żadnym z tych starć Błachowicz nie był faworytem. Teraz, w walce z doświadczonym Gloverem Teixeirą, wreszcie nim został. Tak jakby świat po dłuższym czasie uwierzył w moc rok i nóg "Księcia Cieszyna". Tyle że Polak stanął naprzeciw mistrza parteru.

Jan Błachowicz był faworytem walki z Gloverem Teixeirą

Choć bukmacherzy w walce wskazywali na Polaka, wiadomo było, że Brazylijczyk będzie trudnym rywalem. 42-latek do oktagonu wnosił olbrzymie doświadczenie. W UFC walczy od 2012 roku i mierzył się tu już z najlepszymi zawodnikami z Jonem Jonesem, czy Aleksandrem Gustafsonem na czele. Eksperci zawsze chwalili go za walkę w parterze, a ostatnio mimo kolejnych lat na koncie, Teixeira pokazywał, że kondycję ma jak 20-latek. Też wygrał 5 ostatnich walk, w czterech rozbijając rywali przed czasem, poddając lub nokautując.

W walce z 38-letnim Polakiem pokazał, że jest znakomicie dysponowany. Już w pierwszej rundzie, po kilknastu sekundach złapał Polaka za nogi i po kilku chwilach szamotaniny sprowadził Błachowicza do parteru. Brazylijczyk przez 4 minuty próbował obijać mistrza UFC z góry, choć nie były to konstruktywne próby, bo Błachowicz dobrze blokował i przyczepił do rywala. Kilka łokci na jego głowę spadło. Stało się zatem to czego obawiał się polski obóz w potyczce z posiadaczem czarnego pasa w jiu-jitsu. Ten w stójkę się nie bawił. Pierwsza runda dla pretendenta do tytułu, który realizował swój plan na walkę.

Do drugiej rundy Polak przystępował z większą uwagą. Przez pierwszą minutę nie dawał się wciągnąć w grę rywala. Bronił przed polowaniem na sprowadzenia. Sam poczęstował Teixeirę kilkoma mocnymi uderzeniami. Trafił na korpus i w głowę. Wydawało się, ze osiąga przewagę. Niestety rywal zagonił Polaka pod siatkę. Tam to Janek spróbował założyć rywalowi duszenie, ale doświadczony Teixeira skorzystał z chwili nieuwagi i sam zaatakował. Sprowadził Janka na matę, znalazł się za jego plecami, szybko zapiął duszenie i czekał aż Polak odklepie.

Tak też się stało. Pas do domu z Abu Dabi zabierze Brazylijczyk. "Wszystko było ze mną źle, nie było tej polskiej legendarnej siły" - komentował Polak po walce. Widać był, że jest załamany. Najpierw długo nie podnosił się z maty, przekręcił na plecy i leżał jakby nie mogąc uwierzyć w to, co się działo. Teixeira w końcu go przytulił, powiedział coś i zachęcił by wstał, podał rękę.

Już przed walką obaj panowie byli doceniani jak dobrze się do siebie odnoszą. Błachowicz i Teixeira są znani z wyrażania szacunku do rywala, nie bawią się w trash talk, przemawiają swoimi umiejętnościami w oktagonie. W Abu Dabi spotkało się dwóch wielkich wojowników, choć to Brazylijczyk był bardziej efektowny i efektywny, na pokazanie swej klasy potrzebował ośmiu minut.