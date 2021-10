Rywal Błachowicza za nielegalny wjazd do USA mógł pomagać szmuglerom. "Broń albo narkotyki"

Zanim Glover Teixeira w ogóle pomyślał o karierze w MMA, już jako 19-latek musiał stoczyć najtrudniejszą walkę w życiu. Walkę o przetrwanie, o swoją przyszłość. Pochodzący z brazylijskiego miasta Sobralia Teixeira, jak wielu jego rówieśników, kolegów i członków rodziny, postanowił nielegalnie uciec do USA w poszukiwaniu lepszego życia. Ta walka trwała aż 43 dni.

- Nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy tak naprawdę niczego, więc mogliśmy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądają Stany Zjednoczone. Każdy dzieciak marzył o wyjeździe tam, jednak nikt nawet nie próbował występować o wizę. Niepotrzebne koszty. Mieliśmy przewodników, którzy prowadzili nas do USA przez Meksyk. Wielu ta droga się opłaciła, wracali po trzech-czterech latach i od razu kupowali samochody i domy. Każdy tak chciał - opowiedział Teixeira w podcaście "Trocacao Franca".

I dodał: - Każdy, kto spróbował tej drogi, wie, że jest bardzo niebezpieczna. Jeśli dasz się złapać na meksykańsko-amerykańskiej granicy, możesz być aresztowany, torturowany, a nawet zamordowany. Zdarzały się takie przypadki. Moja matka bardzo się o mnie bała, ale zaakceptowała moją decyzję, bo wiedziała, że ruszam po inne, lepsze życie.

Długa droga do Tijuany

Droga Teixeiry zaczęła się od pokonania ponad 600-kilometrowej trasy do Rio de Janeiro, gdzie wraz z 12 innymi osobami przez tydzień czekał na paszport. Później był lot do Kolumbii i długa droga na północ aż do Gwatemali. - Świetne się bawiłem. Miałem 19 lat i niczym się nie martwiłem - przyznał Teixeira.

- Każdego wieczoru upijałem się i marnowałem większość czasu. Przebywaliśmy jednak w przerażających miejscach. Pamiętam wieczory w Gwatemali. Chociaż tamtejsi ludzie byli dla nas bardzo mili i traktowali nas dobrze, to w razie problemów nie mielibyśmy gdzie szukać pomocy. Nigdzie nie było policji czy jakichkolwiek służb. Widocznie nasi przewodnicy musieli przekupywać ludzi, byśmy mieli spokój. To było bardzo niebezpieczne. Kilku gości od nas często szukało kłopotów, więc tam uspokajaliśmy ich, by odpowiednio się zachowywali. Nie chcieliśmy nikogo prowokować - dodał.

Po długiej podróży grupa dotarła do meksykańskiej Tijuany, gdzie miała przekroczyć granicę. Tam Teixeira musiał wykazać się największym sprytem i cierpliwością. Na korzystne warunki do nielegalnego przekroczenia granicy czekał ponad tydzień. - Musieliśmy czekać na gęstą mgłę, która sprawi, że nocą nie zauważą nas ani strażnicy, ani ludzie w helikopterze. Ostatecznie przekroczyliśmy granicę szybko i bez stresu - opowiedział Teixeira.

Kromka chleba i fasola

Brazylijczyk nie wiedział jeszcze, że najstraszniejszy etap podróży jeszcze przed nim. Ten zaczął się dopiero wtedy, gdy grupa 12 imigrantów dotarła do San Diego. - Trafiliśmy do jakiegoś domu, w którym przebywaliśmy przez 12 dni! Musieliśmy czekać, aż przewodnik zapłaci kojotom, czyli ludziom, którzy pomogli nam przekroczyć granicę. Bez tego nie chcieli nas puścić. Jadłem tylko raz dziennie: kromkę chleba z fasolą. Schudłem ponad 10 kilogramów - wspominał Teixeira.

I dodał: - W trakcie całej podróży nie mieliśmy problemów z jedzeniem. W Kolumbii były sklepy, w Gwatemali organizowaliśmy ogniska z mieszkańcami, w Tijuanie też korzystaliśmy ze sklepów. W San Diego byliśmy jednak zamknięci w małym pomieszczeniu i musieliśmy czekać. Strażnicy mieli broń, nie mieliśmy szansy na ucieczkę.

Teixeira przyznał, że każdy z imigrantów mógł przekroczyć granicę za darmo. Mógł, ale prawie nikt z tej "okazji" nie korzystał. Warunkiem było bowiem zabranie ze sobą plecaka i dostarczenie go we wskazane miejsce. - Nawet o tym nie myślałem. Nie jestem samobójcą! - powiedział Brazylijczyk.

- Nawet nie wiem, co było w tych plecakach. Pewnie narkotyki albo broń. W ogóle nie podjąłem tematu, od razu powiedziałem, że niczego ze sobą nie wezmę. Nie tak się umawialiśmy. Mieli mi tylko pomóc dostać się do USA, bym mógł podjąć pracę. Nigdy nie wspominałem, że mogę coś dla kogoś wziąć - dodał.

Teixeira przyznał, że w trakcie oczekiwania w San Diego najbardziej bał się deportacji do Brazylii. Na jego szczęście wszystko skończyło się dobrze. Szmuglerzy otrzymali pieniądze, a Teixeira w końcu był wolny. Brazylijczyk od razu udał się do Bostonu, a później do Connecticut, gdzie mieszka do dziś. I Teixeira, i jego rodzina nie spodziewali się, że pobyt w USA będzie trwał aż 23 lata. Brazylijczyk przyznał jednak, że w USA zakochał się od pierwszego wejrzenia. Chociaż droga do kraju była długa i wyboista, to mu się opłaciła.

Zainspirowany przez Mike'a Tysona

Teixeira od dziecka uwielbiał uprawiać sport, ale w przeciwieństwie do większości swoich rówieśników nie pasjonował się piłką nożną. Brazylijczyk od zawsze wiedział, że w przyszłości będzie sportowcem, ale długo nie mógł zdecydować się na konkretną dyscyplinę. Chociaż jego uwagę przykuł brazylijski zawodnik MMA - Marco Ruas - to do sportów walki przekonał go dopiero widok nokautującego rywali w brutalny sposób Mike'a Tysona.

Brazylijczyk zaczął treningi bokserskie, a jego pierwszy turniej skończył się w brutalny sposób. Chociaż Teixeira dotarł do finału, to w nim nie dał rady silniejszemu przeciwnikowi. - Po pierwszym dniu poprosiłem o dzień wolny w stolarni, gdzie pracowałem, ale to nic nie dało. Nie miałem siły. Moje mięśnie były wyczerpane, bo nigdy wcześniej nie biłem ludzi tak mocno i z taką intesywnością - wspominał.

Chociaż półfinałową walkę Teixeira wygrał decyzją sędziów, to zabrała mu ona mnóstwo zdrowia. Do finału Brazylijczyk przystąpił ze zdemolowaną twarzą. - Przed drugą rundą przyjaciel powiedział mi, że jeśli nie zacznę walczyć, to mnie podda. Chciałem coś zrobić, ale przyjąłem tak mocny cios podbródkowy, że od tamtej chwili nic nie pamiętałem. Przyjaciel śmiał się później, że gdy upadałem, to wzrokiem błagałem go, by rzucił ręcznik. Zrobił to i nie mogłem mieć do niego żadnych pretensji. Rywal strasznie skopał mi tyłek - powiedział Teixeira.

Płakał, gdy nie mógł podpisać kontraktu

Ten sam przyjaciel namówił Brazylijczyka na podjęcie rękawicy w UFC, zamiast kontynuowania kariery w boksie. Teixeira, nie mając pojęcia, czym jest UFC, obejrzał trzy pierwsze gale federacji na kasetach VHS. To było to. Jak przyznał sam zawodnik, już następnego dnia zapisał się na zajęcia z jiu-jitsu. A sześć miesięcy później stoczył pierwszy pojedynek w MMA. Jego rywalem na gali WEC 3 był Eric Schwartz.

- Znowu dostałem łupnia - śmiał się Teixeira. - Pierwsza runda była wyrównana. Obaliłem nawet przeciwnika, a w parterze nie czuł się najlepiej. Mimo to wstał i załatwił sprawę w drugiej rundzie. Po pierwszym starciu mocno osłabłem, przyjąłem kilka znaczących ciosów, a po tym jak upadłem i rywal zyskał ogromną przewagę, sędzia przerwał walkę - dodał.

Mimo porażki Teixeira zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Po walce pogratulował mu trener Schwartza - John Hackleman - który zaprosił Brazylijczyka do wspólnych treningów. Te dały piorunujący efekt. Teixeira wygrał cztery z kolejnych pięciu walk, pokonując m.in. Rameau Thierry'ego Sokoudjou, który kilka miesięcy później zrobił furorę w Japonii, wygrywając z Ricardo Aroną i Antonio Rogerio Nogueirą. Teixeira rozprawił się z nim w 1 minutę i 41 sekund.

- Po pokonaniu Sokoudjou odezwało się do mnie wielu ludzi. Nawet z UFC. Zadzwoniła do mnie federacja PRIDE, ale nie mogłem wyjechać z USA. EliteXC zaproponowało mi taki kontrakt, że rozpłakałem się, gdy zrozumiałem, że nie mogę go podpisać. Zaproponowali mi 10 tysięcy dolarów za walkę i kolejnych 10 tysięcy za wygraną. Przy kolejnej walce mogłem już liczyć na kwoty o pięć tysięcy wyższe. Byłem strasznie rozczarowany - wspominał Teixeira.

Na wizę czekał trzy lata

Brazylijczyk wiedział, że nie zostanie w pełni profesjonalnym zawodnikiem MMA, dopóki nie ureguluje swojego statusu prawnego w USA. Prawnik Teixeiry doradził mu, by wrócił do Brazylii i tam oficjalnie wystąpił o wizę. Zawodnik był potężnie zdeterminowany, bo był już po słowie z szefem UFC - Daną Whitem. Ten obiecał mu, że gdy tylko uzyska wizę do USA, zostanie zawodnikiem UFC.

Pierwszy wniosek Teixeiry został jednak odrzucony i wtedy u Brazylijczyka pojawiły się wątpliwości, czy kiedykolwiek będzie mógł spełnić swoje marzenia. - Płakałem. Nie mogłem w to uwierzyć. Nie wiedziałem, co mam robić - wspominał Teixeira.

Życie Brazylijczyka posypało się. Nie tylko to sportowe, ale też prywatne, bo w USA została jego żona. Teixeira rozważał powrót do Sobralii i pracę tam u boku rodziny, której nie widział przez blisko dziewięć lat. Trener - Pedro Rizzo - poradził mu jednak, by do uzyskania wizy, brał udział w każdej możliwej gali w Brazylii.

- Walczyłem z każdym, w każdej wadze. Nie liczyło się nic poza walkami i podnoszeniem umiejętności. Był moment, w którym w ciągu dwóch miesięcy stoczyłem cztery pojedynki! Ludzie myśleli, że jestem szalony i mówili, że stanie mi się krzywda. Ja się jednak nie bałem, bo byłem pewien, że nikt nie jest w stanie mnie pokonać - powiedział Teixeira.

Brazylijczyk na wizę czekał aż trzy lata. Jego sytuację zmienił list jego żony, która napisała do senatora z Connecticut. Ten zajął się sprawą, nadał jej odpowiedniego tempa i 26 grudnia 2011 roku Teixeira wreszcie otrzymał upragnioną wizę. UFC wreszcie stanęło dla niego otworem.

"Nawet przyjaciele mówili mi, że już nie wrócę na szczyt"

Pierwszą walkę dla największej federacji na świecie Brazylijczyk stoczył w maju 2012 roku. To wtedy pokonał Kyle'a Kingsbury'ego w niespełna dwie minuty. Późnej Teixeira wygrał kolejno z Fabiem Maldonado, Quintonem Jacksonem, James Te-Huną i Ryanem Baderem. Efektowna sera wygranych doprowadziła Teixeirę do walki o mistrzowski pas w wadze półciężkiej.

W kwietniu 2014 roku Brazylijczyk przegrał jednak przez jednogłośną decyzję sędziów z Jonem Jonesem. W kolejnej walce musiał uznać wyższość Phila Davisa. To był moment, w którym w karierze Teixeiry efektowne zwycięstwa zaczęły przeplatać się z rozczarowującymi porażkami. Z kolejnych ośmiu walk Brazylijczyk przegrał trzy, lepsi od niego byli Anthony Johnson, Alexander Gustafsson i Corey Anderson. Chociaż Teixeira wciąż zaliczany był do czołówki wagi półciężkiej, to nie potrafił wejść na najwyższy poziom. - Po porażce z Gustafssonem nawet przyjaciele mówili mi, że już nie wrócę na szczyt. Miałem już 38 lat - wspominał Teixeira.

Kiedy wydawało się, że kariera Brazylijczyka dobiega końca, ta niespodziewanie nabrała kolejnego rozpędu. Teixeira wygrał pięć ostatnich walk, które doprowadziły go do drugiej mistrzowskiej szansy i pojedynku z Janem Błachowiczem.

Imprezy, alkohol i wielki powrót

Co odmieniło najbliższego rywala Polaka? Podejście do obowiązków. Brazylijczyk rozpoczął współpracę ze specjalistami, którzy wskazali mu błędy w przygotowaniach do walk. Teixeira trenował ciężko i bez opamiętania, nie dając sobie szansy na regenerację. Przez to do najważniejszych pojedynków wychodził bez niezbędnej świeżości. - Nareszcie w oktagonie daje z siebie naprawdę wszystko - powiedział Hackleman.

Kluczem była też zmiana trybu życia. Teixeira postawił na zdrowe odżywianie i odstawił alkohol, który towarzyszył mu przez większość kariery. Chociaż sam twierdził, że nigdy nie nazwałby się alkoholikiem, to jednocześnie przyznawał, że w każdy weekend wypijał duże ilości koniaku.

- Kiedyś dużo imprezowałem i piłem, jedząc, co popadnie. Dzisiaj nie ma już o tym mowy. Czasami trochę brakuje mi buteleczki koniaku, ale na pewno nie tęsknię za kacami. Naprawdę nie miałem pojęcia, że aż tak wpływają one na moją formę - powiedział Teixeira.

Jeśli Brazylijczyk pokona w sobotę Błachowicza, to stanie się najstarszym zawodnikiem UFC, który po raz pierwszy w karierze sięgnie po mistrzowski pas. - Mam 42 lata i mogę przejść do historii. Zajęło mi to blisko 10 lat, 20 walk, ale jestem tu, gdzie jestem. Może trochę się zeszło, ale te 10 lat to i tak krótko dla kogoś, kto wszedł do tej branży tak późno - powiedział Teixeira.

Walka Błachowicz - Teixeira rozpocznie się w sobotę około 22:30.