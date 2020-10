Marcin Najman ostro uderza w UFC po werdykcie walki Gamrota

Debiutujący w UFC Mateusz Gamrot w starciu z Guramem Kutateladze poniósł pierwszą w swojej zawodowej karierze porażkę. Sędziowie nie byli jednomyślni. Dwóch z nich wskazało jako zwycięzcę Gruzina, punktując 29-28, trzeci sędzia w takim samym stosunku orzekł o zwycięstwie Polaka. Jednak według większości obserwujących - w tym samego Kutateladze - przewagę w tym pojedynku miał Gamrot.

Marcin Najman kpi i uderza w UFC

- Tak się zachwycacie UFC. Gdyby na FEN zrobili taki numer, to Prezes by wszedł do klatki, zapytał Gamrota, czy czuje się oszukany i zmieniłby werdykt. I bardzo dobrze by zrobił. Proste - napisał po walce Gamrota Marcin Najman na swoim Instagramie.

"To rabunek!" - gwiazdy MMA komentują werdykt po debiucie w UFC Mateusza Gamrota

Świat MMA nie może uwierzyć w werdykt sędziów, którzy w walce Mateusza Gamrota z Guramem Kutateladze przyznali zwycięstwo na punkty Gruzinowi. Swoją opinię wyraził między innymi mistrz UFC w wadze półciężkiej - Jan Błachowicz.

- Zdecydowanie się nie zgadzam. Mateusz Gamrot powinien to wygrać - napisał po pojedynku Jan Błachowicz, mistrz UFC wagi półciężkiej.

Kutateladze zdziwiony swoją wygraną

- To nie była moja walka. To jakaś bzdura, „no 1 bulshit”. Jestem szczerym człowiekiem, wiesz. I ja i ten gość ciężko pracowaliśmy, ale gdy przyszło do tego werdyktu… to nie była moja walka. Ile razy ten gość mnie obalił? Przykro mi jest to mówić, ale to nie był mój pojedynek. Nie wiem, jak sędziowie tę walkę punktowali. Oczywiście wielkie dzięki, ale nie jestem zadowolony, bo to nie jest to, czego oczekiwałem. Gamrot bracie, jesteś wojownikiem, bardzo ci dziękuję. Mówiłem ci to już, wygrałeś tę walkę, była twoja - powiedział po walce Kutateladze.

