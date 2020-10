Oficjalnie: Wielki powrót Conora McGregora. "Przyjmuję ofertę!"

Conor McGregor zaakceptował datę walki z Dustinem Poirierem. Wielki powrót Irlandczyka do UFC odbędzie się 23 stycznia 2021 roku podczas gali w Teksasie.

Conor McGregor celebrates after defeating Donald 'Cowboy' Cerrone during a UFC 246 welterweight mixed martial arts bout, Saturday, Jan. 18, 2020, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) SLOWA KLUCZOWE: Color