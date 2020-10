FAME MMA 8. Gdzie oglądać pożegnalną galę Marcina Najmana. Transmisja, stream online

Listopadowa gala będzie ósmą galą organizacji FAME MMA. Ta ósma gala będzie jednak wyjątkowa - właśnie na niej ostatnią walkę w karierze stoczy bowiem Marcin Najman. 41-latek starciem z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim pożegna się z oktagonem.

Ostatnia walka w karierze Najmana. Kiedy i gdzie odbędzie się FAME MMA 8?

Pożegnalna gala Najmana odbędzie się w sobotę 21 listopada. - Liczyliśmy na to, że uda się wreszcie zrobić galę na dużym obiekcie z publicznością, ale szanse na to gwałtownie maleją. Myślę, że będzie to ponownie gala studyjna, ale to się rozstrzygnie w ciągu najbliższych dni czy tygodni - w rozmowie z mma.pl mówił ostatnio jeden z szefów Fame MMA, Krzysztof Rozpara. Patrząc na tempo wzrostu dziennych zakażeń koronawirusem w Polsce, a także kolejne obostrzenia wprowadzane w naszym kraju trzeba stwierdzić, że szanse na przeprowadzenie gali z udziałem publiczności są niemal zerowe.

Poza Najmanem w karcie walk znalazł się m.in. raper Michał "Sobota" Sobolewski czy Filip "Filipek" Marcinek. Walczyć będzie także Piotr "Bestia" Piechowiak, znany z jednej z poprzednich gali.

FAME MMA 8 - Kiedy konferencja prasowa? Gdzie transmisja, stream online?

Na galę Fame MMA 8 kibice muszą jeszcze trochę poczekać. Już w niedzielę 18 października fani obejrzeć będą mogli jednak pierwszą konferencję prasową przed galą. Rozpocznie się ona o godz. 18:00 i będzie transmitowana na kanale Fame MMA na YouTubie. Sama gala transmitowana będzie natomiast za pośrednictwem systemu PPV. Dostęp wykupić można już teraz na portalu famemma.com.

Marcin Najman zdradził, co będzie robił po zakończeniu kariery. "Bardzo ciekawa opcja"

Walka z Kasjuszem Życińskim będzie ostatnią walką w karierze Najmana. 41-latek zdradził już, co może robić po jej zakończeniu. - Pojawił się pomysł, abym już po zakończonej karierze komentował walki dla FAME MMA. Myślę, że to bardzo ciekawa opcja i wszystko przed nami - jakiś czas temu powiedział Najman w rozmowie z portalem mma.pl.

