Justyna Kowalczyk od razu zareagowała po tym, co powiedziała do niej Świątek

Podczas połączenia z Igą Świątek w studiu Eurosportu doszło do zaskującej sytuacji. Wiceliderka rankingu WTA dzieliła się swoimi refleksjami odnośnie zimowych igrzysk oraz wspominała swojego ojca Tomasza, olimpijczyka z Seulu. W pewnym momencie rozmowy Justyna Kowalczyk-Tekieli musiała przerwać najlepszej polskiej tenisistce. Powód spowodował uśmiech na twarzach obu pań.
Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie/Cortinie powoli dobiegają końca. Sportowcy powalczą o ostatnie zestawy medali w niedzielę 22 lutego. Polskim bohaterem dość niespodziewanie został skoczek Kacper Tomasiak. 19-latek wywalczył we Włoszech trzy krążki, dzięki czemu wyrównał osiągnięcie m.in. Justyny Kowalczyk-Tekieli z Vancouver 2010. 

Kowalczyk-Tekieli musiała zareagować na słowa Świątek

- Kolejne miesiące, które będzie miał przed sobą, będą bardzo ważne. Ważne jest, żeby miał wokół siebie odpowiednie wsparcie i ludzi, którzy wskażą mu drogę - powiedziała Iga Świątek na antenie Eurosportu w kontekście najbliższej przyszłości Kacpra Tomasiaka. 

- Ja sama po pierwszym sukcesie byłam trochę zagubiona. Nie wiedziałam, czy mam wykorzystać każdy dzień, żeby ten sukces przekuć w sukces biznesowy i straciłam przez pewien czas koncentrację, żeby być zaangażowaną w trening. Wtedy pomógł mi mój team i psycholog - dodała 24-latka. 

W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat ojca wiceliderki rankingu WTA. Tomasz Świątek w przeszłości był wioślarzem, uczestnikiem igrzysk olimpijskich w Seulu 1988. Obecna w studiu Eurosportu Justyna Kowalczyk-Tekieli zapytała Igę Świątek o to, czy kiedykolwiek płynęła łódką wioślarską.

- Nigdy nie miałam takiej okazji. Wydaje mi się, że on tak dużo poświęcił wioślarstwu... Był to taki sport… Pani sama wie, taki bardzo monotonny i żmudny - zaczęła Świątek. 

- Justyna - poprawiła tenisistkę Kowalczyk-Tekieli, po czym obie wybuchnęły śmiechem. 

Przed nami ostatnie dni igrzysk, które potrwają do niedzieli 22 lutego. Dziś 20 lutego m.in. w rywalizacji na 1500 metrów łyżwiarek szybkich zaprezentuje się srebrna medalista z Soczi Natalia Czerwonka (start o 16.30). Pełny harmonogram piątkowych startów Polaków znajdziesz TU.

