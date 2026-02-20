Polka wyłożyła karty na stół na igrzyskach. Oto cała prawda. "Nie da się"

Linda Weiszewski ma już za sobą starty w monobobach. Po raz pierwszy w historii mieliśmy Polkę w tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich. Nasza zawodniczka zajęła siedemnaste miejsce i nie było do końca zadowolona po tym starcie. Najlepiej poradziła sobie w trzecim ślizgu, gdzie osiągnęła trzynasty czas. Teraz przed nią już rywalizacji w bobslejowych dwójkach, a tam występuje wspólnie z Klaudią Adamek.

Nadzieje na świetny wynik gasną. "Nie możemy rywalizować"

Przed nami kolejny historyczny start. Adamek zostanie pierwszą w dziejach Polką, która zanotuje start zarówno na letnich jak i na zimowych igrzyskach olimpijskich. Jeśli jednak mieliśmy mieć nadzieję na wysokie miejsce naszego duetu, to Weiszewski szybko je rozwiała.

Po czwartkowych treningach w rozmowie z TVP Sport Weiszewski ostro skomentowała sprzęt, na jakim Polki rywalizują z resztą świata.

- Nie mając dobrego sprzętu, nie możemy rywalizować. Nie mając toru, też nie możemy rywalizować. Nawet jak będziemy w TOP 5 w pchaniu, nie ma takiej możliwości. Mimo dobrego ślizgu, możemy być bardzo z tyłu i nic więcej nie mogę z tym zrobić - podkreśliła.

Reprezentantka Polski tłumaczy widzom różnicę

Po chwili 26-latka obrazowo wytłumaczyła kibicom, jaka jest skala różnicy sprzętowej pomiędzy najlepszymi ekipami a Polską. Weiszewski przyznaje, że lepsze nacje testują sprzęt i wiedzą, co się sprawdza, a jakie rozwiązania trzeba odrzucić. Padło też wymowne porównanie.

- Pod względem bobslejów odstajemy bardzo. Ludziom, którzy nie wiedzą, co to bobsleje, wyjaśnię: my jeździmy Seicento, oni jeżdżą Porsche, i to jest ta różnica. Nie da się Seicento prześcignąć Porsche. Nasz bobslej kosztuje 150 tysięcy złotych, Amerykanów - 500 tysięcy, a Niemców podchodzi pod milion. Jakbyśmy mieli tor, można byłoby testować sprzęt, płozy, cokolwiek. Tu po prostu panuje wielka niewiedza - skwitowała Weiszewski.

Pierwszy przejazd dwójek zaplanowano na piątek, 20 lutego o 18:00. XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie potrwają do niedzieli.