Tusk i Nawrocki nie wiedzą, na co się piszą. Rosja już zaciera ręce

Nie wiem, czy premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki zdają sobie sprawę, że decyzja o ubieganiu się o organizację igrzysk olimpijskich w Polsce niesie za sobą nie tylko ogromne koszty finansowe, ale również wybory polityczne, które nie spodobają się większości Polaków.

Pod tekstem o tym, że Rosjanie wracają do sportu na pełnych prawach, zamieściliśmy sondaż z pytaniem: "Czy Polacy powinni bojkotować zawody, w których wystartują Rosjanie pod swoją flagą?". Znakomita większość czytelników - 69,5 procent - odpowiedziała: tak. Przeciwnego zdania było 26 procent. Reszta wybrała odpowiedź: trudno powiedzieć.

Nawrocki i Tusk zjednoczeni w walce o igrzyska dla Polski

Oczywiście nie są to profesjonalne badania opinii publicznej, ale w jakiejś mierze dają do myślenia, co sądzą Polacy o startach rodaków w tych samych zawodach, na których Rosjanie będą występować w swoich barwach narodowych. Być może w badaniach na reprezentatywnej próbie rozziew między tymi, którzy bojkotu się domagają, a tymi, którzy woleliby go uniknąć, byłby mniejszy, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że i tak ta pierwsza opcja byłaby przeważająca.

To zdanie Polaków ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o organizację igrzysk. Pomysł, by Polska ubiegała się o tę imprezę w 2036, 2040 albo 2044 roku rzucił premier Donald Tusk. Polski Komitet Olimpijski, na którego czele stoi wybrany za czasów poprzedniej władzy Radosław Piesiewicz, dość długo zwlekał, by poinformować o tym oficjalnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W końcu jednak i szef PKOl złożył oficjalnie pismo na ręce Kirsty Coventry. Z przewodniczącą MKOl spotkał się również w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki, który był na ceremonii otwarcia igrzysk w Mediolanie.

Choć termin organizacji igrzysk może się wydawać odległy, przygotowania do nich należy rozpocząć już teraz. MKOl zerwał z tradycją ogłaszania gospodarza na siedem lat przed terminem igrzysk. Australijskie Brisbane, które zorganizuje olimpijskie zawody w 2032 roku, zostało wybrane w 2021 roku. Gospodarza igrzysk w 2036 roku MKOl może więc wybrać lada chwila. A do 2029 roku powinniśmy już znać organizatora imprezy w 2040 roku. Działania uwiarygodniające polską kandydaturę trzeba więc podjąć już teraz.

Nikt odpowiedzialny nie da Polsce wielkiej imprezy

Trudno jednak być wiarygodną opcją organizacji wielkiej sportowej imprezy, jeśli ma się obok tak nieobliczalnego sąsiada, jakim jest Rosja. Przekonaliśmy się już o tym podczas głosowania nad Euro 2029 w piłce nożnej kobiet. Polska jako jedyny z trzech kandydatów nie dostała żadnego głosu. I trudno się dziwić. Nikt odpowiedzialny nie powierzy nam takiego wielkiego turnieju, skoro sami ostrzegamy Europę, że możemy wkrótce paść ofiarą rosyjskiej agresji. I nie chodzi tu nawet o działanie militarne na dużą skalę. Wystarczy przecież mały akt sabotażu, niewielkie działania hybrydowe, by zdestabilizować przygotowania Polski do wielkiej sportowej imprezy. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdyby do takiego wrogiego działania doszło w jej trakcie.

Dlatego już wcześniej napisałem, że mam nadzieję, iż starania o igrzyska to tylko propagandowa hucpa, za którą nie pójdą realne wysiłki i finansowe nakłady. W obecnej sytuacji międzynarodowej nikt rozsądny przecież igrzysk Polsce nie da. Jasne, że sytuacja do 2036 czy 2044 roku się zmieni, ale MKOl będzie podejmował decyzję w obecnych realiach i nie wynajmie wróżki, żeby powiedziała, co się stanie za 10 czy 15 lat.

Od niedawna pojawiła się jednak jeszcze jedna okoliczność, która jeszcze bardziej umniejsza szanse Polski na organizację igrzysk: Rosjanie odzyskują pełne prawa do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Na razie decyzję o pełnym dopuszczeniu Rosjan do rywalizacji podjęły nieliczne organizacje sportowe, jak Międzynarodowy Komitet Paralimpijski czy Międzynarodowa Federacja Judo. Jeśli jednak chodzi o młodych sportowców z Rosji, to pełne prawa do występowania z narodowymi emblematami daje im nawet MKOl.

Rosyjska flaga nad polskimi stadionami?

Jak zatem rząd Tuska wyobraża sobie teraz starania o igrzyska? Mamy zaprosić Rosjan również na zawody w Polsce, żeby pokazać międzynarodowym instytucjom sportowym, że stosujemy się do ich reguł? Mamy podczas jakichś nadchodzących mistrzostw Europy juniorów czy kadetów wciągnąć na maszt rosyjską flagę, obok polskiej i ukraińskiej?

Jeśli naprawdę staramy się o igrzyska, tak właśnie powinniśmy zrobić. Pokazać działaczom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, że idziemy za jego rekomendacjami. Że stosujemy prawa, które uchwaliły już federacje pływania, judo, podnoszenia ciężarów, szermierki, siatkówki i kilka innych.

Taka jest brutalna prawda o sporcie. Rosja wraca i ma za sobą ogromne poparcie krajów tzw. Globalnego Południa, by znów rywalizować na światowych arenach. Jesteśmy już jednym z nielicznych krajów, które nie wpuszczają rosyjskich sportowców, nawet gdyby mieli rywalizować jako zawodnicy bez przynależności państwowej i barw narodowych.

Przed rządem Donalda Tuska stoi teraz kluczowa decyzja. Wpuszczamy Rosjan, czy nie? Chcemy organizować międzynarodowe imprezy sportowe, czy jednak zostajemy przy swoich zasadach? To jest ta wysoka cena, którą Polacy musieliby zapłacić za samo prawo do ubiegania się o igrzyska. Dlatego powtórzę jeszcze raz: mam nadzieję, że projekt organizacji olimpijskich zawodów w Polsce to tylko propagandowa hucpa, za którą nie pójdą realne działania.