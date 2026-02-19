Zapytali Świątek o radę dla Tomasiaka. Nie wahała się ani chwili

Kacper Tomasiak na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie odniósł niewiarygodny sukces. Mimo że nigdy nie stanął na podium w indywidualnym konkursie Pucharu Świata, z Predazzo wyjechał z trzema medalami - dwoma srebrnymi i brązowym. Tym samym z postaci znanej praktycznie tylko przez kibiców skoków narciarskich, nagle stał się sławny w całym kraju. Dla 19-latka jest niewątpliwie życiowy przełom. Jak sobie z tym poradzić, pytano Igę Świątek.

Tomasiak jest w tej samej sytuacji, co kiedyś Świątek. "Byłam trochę zagubiona"

Nasza najlepsza tenisistka sama była niegdyś w podobnej sytuacji. Ona również zaczęła święcić wspaniałe triumfy w bardzo młodym wieku. Cała Polska usłyszała o niej w 2018 r., gdy wygrała juniorski Wimbledon. Jeszcze głośniej zrobiło się o niej, gdy dwa lata później, w wieku zaledwie 19 lat, zwyciężyła w finale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mimo to później potrafiła długo utrzymać się na szczycie. Co zatem radzi Tomasiakowi?

W tej kwestii wypowiedziała się w wywiadzie dla Eurosportu. - Mogłabym o tym mówić przez kolejną godzinę, ale sama nie jestem ekspertką, bo wciąż uczę się, jak na to wszystko reagować. Te kolejne miesiące, które będzie miał przed sobą, będą bardzo ważne. Ważne jest, żeby miał wokół siebie odpowiednie wsparcie i ludzi, którzy wskażą mu drogę. Ja sama po pierwszym sukcesie byłam trochę zagubiona. Nie wiedziałam, czy mam wykorzystać każdy dzień, żeby ten sukces przekuć w sukces biznesowy i straciłam przez pewien czas koncentrację, żeby być zaangażowaną w trening. Wtedy pomógł mi mój team i psycholog - wspominała.

Oto, co Świątek sądzi o Tomasiaku. "Jest bardzo inteligentny"

Świątek jest jednak przekonana, że sukces nie przerośnie naszego zdolnego skoczka. - Liczę, że Kacper będzie miał takie wsparcie. Na pewno zmiana statusu nie jest łatwa. Nie znamy się, ale oceniając jego wypowiedzi, to wydaje mi się, że jest bardzo inteligentny i dobrze się odnajduje. Życzę mu jak najlepiej i z dobrymi ludźmi oraz nastawieniem na pewno dobrze sobie poradzi - dodała.

Druga rakieta świata jeszcze przed startem igrzysk zadeklarowała, że zamierza śledzić poczynania polskich sportowców. Słowa dotrzymała i tuż po udanych dla Tomasiaka konkursach od razu mu pogratulowała. Po zawodach na dużej skoczni Świątek opublikowała krótki wpis na InstaStories, w którym oznaczyła naszego medalistę olimpijskiego, dodając emotki braw i ognia.