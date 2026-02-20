Szalony plan Trumpa. Stawia ich pod ścianą. "Są w stanie ogromnego niepokoju"

- To zaskakujące, bo ludzie go lubią. No cóż, mówiąc uczciwie, jest w obcym kraju. Ale, no cóż, w naszym kraju go nie wygwizdują - tak Donald Trump reagował na negatywne przyjęcie swojego wiceprezydenta J.D. Vance'a na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Niebawem 79-latek może sam przekonać się o swojej popularności (lub niepopularności) we Włoszech. Planuje bowiem przyjazd, co jest koszmarem dla gospodarzy.

Donald Trump chce przyjechać na igrzyska olimpijskie, a Włos mają problem. Kluczowe 30 godzin

Dlaczego? Sprawie przyjrzał się niemiecki dziennik "Bild", powołujący się na doniesienia włoskich mediów. Otóż prezydent Stanów Zjednoczonych chciałby zawitać na finał hokeja na lodzie w Mediolanie oraz ceremonię zamknięcia w Weronie. Oba wydarzenia są zaplanowane na niedzielę 22 lutego, lecz przypadku tego pierwszego jest pewien warunek.

"Lokalne władze zostały zaskoczone. Planowanie jest dodatkowo skomplikowane, ponieważ Trump podobno chce pojechać na finał hokeja na lodzie tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone wezmą w nim udział. Jednak półfinał odbędzie się dopiero w piątek wieczorem (o godz. 21:10, mecz ze Słowacją - red.), a finał w niedzielę o godz. 14:10. Oznacza to, że organizatorzy będą mogli sfinalizować swoje plany dopiero na około 30 godzin przed przybyciem Trumpa do Włoch" - wyjaśniono.

To nie koniec. Nowa arena hokejowa Santa Giulia znajduje się sporo na wschód od stolicy Lombardii. Co prawda niedaleko jest lotnisko Linate, ale jest ono "zdecydowanie za małe" dla Air Force One. Niewiele pomogłoby "przeniesienie" Trumpa na lotnisko Malpensa, gdyż stamtąd do areny jest aż 70 km - za daleko dla kolumny prezydenckiej.

Jak wspomnieliśmy, finał hokeja odbędzie się w Mediolanie, a ceremonia zamknięcia w Weronie. Ta druga zaplanowana jest na godz. 20:00. Nie wiadomo, jak potoczy się mecz, a zapewne Trump chciałby zostać też na dekorację, zwłaszcza gdyby amerykańscy hokeiści zdobyli złoto. Jak to wszystko pogodzić, zwłaszcza przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa? To potężna zagwozdka dla Włochów.

Przyjazd Donalda Trumpa sparaliżuje igrzyska olimpijskie? Jedna podróż może gonić drugą

"Rozważa się możliwość wykorzystania przez Trumpa helikoptera do podróży. Dla 15 tys. uczestników finału oznaczałoby to bez wątpienia kompletny chaos. Gdyby ten problem został rozwiązany, natychmiast pojawiłby się kolejny: podróż na ceremonię zamknięcia w Weronie. Trump ponownie mógłby skorzystać z helikoptera" - wytłumaczył "Bild". "Za kulisami organizatorzy są już w stanie ogromnego niepokoju" - dodano.

Jest także inny wariant. "Trump leci tylko do Werony na ceremonię zamknięcia. Przygotowania we włoskim mieście idą już pełną parą. Wszystkie zaangażowane strony zostały objęte klauzulą anonimowości, donosi 'Corriere della Sera'. Centrum miasta zostanie zamknięte od niedzieli rano" - czytamy.

Jakby tego było mało, 79-latek chciałby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i połączyć kibicowanie ze sprawami politycznymi: "Podobno wcześniej odbędzie się amerykańsko-włoski szczyt Trumpa z premier Giorgią Meloni. Obecnie poszukiwane jest odpowiednie miejsce na to spotkanie". Organizatorzy mogą złapać się za głowę. "Czy Trump ostatecznie przyjedzie - czy też jedynie wywoła jeszcze większy chaos na igrzyskach olimpijskich - okaże się dopiero w ostatniej chwili" - podsumował "Bild".

Co do zmagań hokeistów, to pierwszy półfinał z udziałem Kanady i Finlandii zostanie rozegrany w piątek o godz. 16:40. Z kolei spotkanie o trzecie miejsce odbędzie się w sobotę 21 lutego o godz. 20:40.