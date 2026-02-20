Harmonogram igrzysk na piątek 20 lutego. Kiedy Polacy? [TERMINARZ]

To już ostatnie dni zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, które potrwają do niedzieli 22 lutego. Póki co Polska mogła świętować cztery medale: trzy w skokach narciarskich i jeden w łyżwiarstwie szybkim. Czy 20 lutego będzie dla naszych reprezentantów szczęśliwym dniem i czy będziemy mogli świętować kolejny krążek?
O której oglądać starty Polaków na ZIO w piątek?
Tym razem emocje związane ze startem Polek i Polaków rozpoczną się popołudniu. O 16:30 swoje umiejętności zaprezentuje olimpijska weteranka - Natalia Czerwonka, która 12 lat temu wywalczyła olimpijskie srebro.
Poza panczenistką będziemy trzymać kciuki za bobsleistki: Lindę Wieszewski i Klaudię Adamek, które swój pierwszy ślizg zanotują o 18:00. Drugi zaplanowano około 19:50.
Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Kamila Sellier - to nasze reprezentantki w short tracku na 1500 metrów. Ich rywalizację przyjdzie nam oglądać wczesnym wieczorem - od około 20:15.
Czas pokaże, czy tego dnia przyjdzie się nam cieszyć z sukcesu Polek i Polaków.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Plany startów Polaków na piątek 20.02
Poczynania Polaków i sportowców innych nacji będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów), a także w TVP Sport. Tak prezentuje się harmonogram startów Polaków:
- 16:30 - Natalia Czerwonka, łyżwiarstwo szybkie, 1500 metrów
- 18:00 - Linda Weiszewski, Klaudia Adamek - bobsleje kobiet, pierwszy ślizg
- 19:50 - Linda Weiszewski, Klaudia Adamek - bobsleje kobiet, drugi ślizg
- 20:15 - Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier - short track, 1500 metrów, ćwierćfinały
- 21:02 - ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier - short track, 1500 metrów, półfinały
- 22:07 - ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier - short track, 1500 metrów, finały
Inne zawody:
- 10:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, runda rozstawieniowa
- 10:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje
- 10:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
- 11:15 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje
- 11:27 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
- 12:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, 1/8 finału
- 12:35 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, ćwierćfinały
- 12:54 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, półfinały
- 13:10 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, mały finał
- 13:15 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, finał
- 13:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, finał
- 14:05 – curling – turniej kobiet, półfinał: Kanada – Szwecja
- 14:05 – curling – turniej kobiet, półfinał: USA – Szwajcaria
- 14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego mężczyzn (15 km), finał
- 16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał: Kanada – Finlandia
- 19:05 – curling – turniej mężczyzn, mecz o brąz
- 19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 1. przejazd
- 19:59 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 2. przejazd
- 20:28 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 3. przejazd
- 21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał: USA – Słowacja
- 21:18 – short track, sztafeta mężczyzn, finał B
- 21:30 – short track, sztafeta mężczyzn, finał A