Harmonogram igrzysk na piątek 20 lutego. Kiedy Polacy? [TERMINARZ]

To już ostatnie dni zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, które potrwają do niedzieli 22 lutego. Póki co Polska mogła świętować cztery medale: trzy w skokach narciarskich i jeden w łyżwiarstwie szybkim. Czy 20 lutego będzie dla naszych reprezentantów szczęśliwym dniem i czy będziemy mogli świętować kolejny krążek?

Zobacz wideo "Dla Tomasiaka te zawody będą trudniejsze niż igrzyska"

O której oglądać starty Polaków na ZIO w piątek?

Tym razem emocje związane ze startem Polek i Polaków rozpoczną się popołudniu. O 16:30 swoje umiejętności zaprezentuje olimpijska weteranka - Natalia Czerwonka, która 12 lat temu wywalczyła olimpijskie srebro.

Poza panczenistką będziemy trzymać kciuki za bobsleistki: Lindę Wieszewski i Klaudię Adamek, które swój pierwszy ślizg zanotują o 18:00. Drugi zaplanowano około 19:50.

Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Kamila Sellier - to nasze reprezentantki w short tracku na 1500 metrów. Ich rywalizację przyjdzie nam oglądać wczesnym wieczorem - od około 20:15.

Czas pokaże, czy tego dnia przyjdzie się nam cieszyć z sukcesu Polek i Polaków.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Plany startów Polaków na piątek 20.02

Poczynania Polaków i sportowców innych nacji będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów), a także w TVP Sport. Tak prezentuje się harmonogram startów Polaków:

16:30 - Natalia Czerwonka, łyżwiarstwo szybkie, 1500 metrów

18:00 - Linda Weiszewski, Klaudia Adamek - bobsleje kobiet, pierwszy ślizg

19:50 - Linda Weiszewski, Klaudia Adamek - bobsleje kobiet, drugi ślizg

20:15 - Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier - short track, 1500 metrów, ćwierćfinały

21:02 - ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier - short track, 1500 metrów, półfinały

22:07 - ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Kamila Sellier - short track, 1500 metrów, finały

