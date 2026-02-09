Skandal na igrzyskach. Musieli zmienić utwór. "Niedopuszczalne"

Podczas trwających Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 nie brakuje drażliwych tematów o podłożu politycznym. Jednym z nich są napięcia wokół Górskiego Karabachu między Armenią a Azerbejdżanem.

Ormiańska para łyżwiarzy wywołała skandal. Muszą zmienić utwór do tańca

Gigantyczne emocje wywołała ormiańska para łyżwiarzy figurowych - Karina Akopowa i Nikita Rachmanin. Sportowcy będą musieli zmienić tytuł utworu, który wykonają w programie krótkim 15 lutego.

Powodem takiej decyzji jest skarga wniesiona przez Azerbejdżański Narodowy Komitet Olimpijski. Łyżwiarze z Armenii chcieli zatańczyć do utworu Ary Gevrogyana pod tytułem "Artsakh". To ormiańska nazwa regionu Górskiego Karabachu. Armenia od dziesięcioleci toczy konflikt o te tereny z Azerbejdżanem.

"Igrzyska Olimpijskie są symbolem pokoju, przyjaźni i wzajemnego szacunku między narodami. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie tej platformy do propagandy politycznej i separatystycznej." - czytamy w oświadczeniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, cytowanego przez RMC Sport.

Wiemy, do jakiego utworu wystąpi ormiańska para

W odpowiedzi na zapytanie The Guardian oświadczenie przygotowała Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU). Na podstawie pisma wiemy, do jakiego utworu zatańczą Karina Akopowa i Nikita Rachmanin. Para zaprezentuje się do piosenki "Music" autorstwa Ary Gevorgyana. Ten utwór nie wymaga od łyżwiarzy zmiany melodii.

Górski Karabach to sporny obszar Armenii i Azerbejdżanu od końca lat 80. Znajduje się na terenie Azerbejdżanu, jednak żyją tam głównie Ormianie. Latem ubiegłego roku zwaśnione kraje podpisały porozumienie pokojowe. Miały się w nim zrzec wszelkich wzajemnych roszczeń terytorialnych oraz nie stosować wobec siebie działań o charakterze zbrojnym.