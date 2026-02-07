Atak wirusa na igrzyskach. Jest konkret od MKOl

Turniej hokeja na lodzie kobiet w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 wystartował dzień przed ceremonią otwarcia imprezy czterolecia. W czwartek 5 lutego rozegrane miały zostać cztery spotkania, w tym hitowe starcie aktualnych mistrzyń olimpijskich - Kanadyjek - z Finkami, które przed czterema laty sięgnęły po brązowy medal. Ostatecznie jednak do tego starcia nie doszło.

Norowirus szaleje we Włoszech. Jest reakcja MKOl. "Powiedzmy sobie jasno"

Wszystko z powodu zatrucia pokarmowego czterech zawodniczek w fińskim zespole, które zostało wywołane norowirusem. Tym samym mecz został przełożony o tydzień i ostatecznie ma odbyć się 12 lutego o godz. 14:30, czyli dwa dni po planowym zakończeniu fazy grupowej.

"Najwyższym priorytetem było zadbanie o zdrowie i dobre samopoczucie zawodniczek, personelu, sędziów oraz wszystkich uczestników turnieju" - napisano w komunikacie organizacyjnym.

Dwa dni później dowiedzieliśmy się o kolejnej ofierze norowirusa. Tym razem objawy wykryto u jednej z reprezentantek Szwajcarii, która dzień wcześniej pokonała Niemki po rzutach karnych. O zajściu poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Głos zabrał także dyrektor wykonawczy igrzysk, Christophe Dubi.

- Mieliśmy kilka przypadków w ekipie Finlandii z objawami, które zostały wyleczone. Jeden przypadek z objawami miał miejsce w drużynie Szwajcarii, jednak zespół medyczny zajął się nim w najbardziej odpowiedni sposób. Powiedzmy sobie jasno: nie ma wybuchu epidemii - powiedział na konferencji prasowej cytowany przez Polsat Sport. Szefowa służby medycznej MKOl, Jane Thornton stwierdziła z kolei, że przypadki nie są ze sobą powiązane.

Norowirus często nazywany jest zimowym wirusem wymiotów. Objawia się biegunką i wymiotami, a ponadto jest najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia żołądka i jelit. Pozostaje mieć nadzieję na to, że wioska olimpijska nie doświadczy w najbliższych dniach zwiększenia liczby przypadków zakażenia.

