Tak Polki poradziły sobie w skiathlonie

Szwedzka radość, szwedzka dominacja i szwedzkie medale. Frida Karlsson została mistrzynią olimpijską, wyprzedzając swoją rodaczkę Ebbę Andersson i Norweżkę Heidi Weng. W sobotnie popołudnie odbył sięfinał skiathlonu 10 km + 10 km. Jak poradziły sobie Polki?
Podium w skiathlonie
fot. screen transmisja TV TVP Sport

W piątkowy wieczór doszło do uroczystej ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sobota to już dzień pierwszych rozstrzygnięć. Do południa odbył się finał zjazdu w narciarstwie alpejskim mężczyzn. Złoto zdobył Szwajcar Franjo von Allmen, wyprzedzając dwóch Włochów - Giovanniego Franzoniego i Dominika Parisa. 

Znamy kolejne rozstrzygnięcia na IO. Polki daleko

Nie są to jedyne medale podczas sobotniej rywalizacji, których właścicieli, a w tym wypadku właścicielki, już znamy. Znamy rozstrzygnięcia w finale skiathlonu kobiet (10 km + 10 km). W biegu łączonym oglądaliśmy reprezentantki Polski.

Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder nie należały do faworytek w stawce. Ostatecznie zajęły odpowiednio 29. miejsce i 41. miejsce. 

Kto uplasował się na podium? Z medali cieszą się już Szwedzi. Wszystko za sprawą duetu Karlsson - Andersson.

Dla Fridy Karlsson to drugi olimpijski medal w karierze. W 2022 roku zdobył brąz w sztafecie. Z trzeciego krążka cieszy się z kolei Ebba Andersson, która także przed czterema laty zdobyła brąz w sztafecie, a w 2018 roku świętowała srebro. Trzecia na mecie była Heidi Weng - wcześniej brązowa na 15 km w Soczi (2014).

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji z olimpijskich aren na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Na miejscu we Włoszech są korespondenci Sport.pl, a codziennie specjalne "Studio Cortina" prowadzone przez Pawła Wilkowicza i Piotra Chłystka porusza tematy związane z imprezą. Nie brakuje także łączeń z miejsca wydarzeń.

Igrzyska Olimpijskie 2026 - skiathlon, finał biegu łączonego kobiet 10 km + 10 km:

  • 1. Frida Karlsson (Szwecja) - 53.45.2
  • 2. Ebba Andersson (Szwecja) - +51,0
  • 3. Heidi Weng (Norwegia) - +1,26,7
  • ....
  • 29. Eliza Rucka-Michałek (Polska) - +4,50,3
  • 41. Monika Skinder (Polska) - +7,21,0

