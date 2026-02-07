Tak Polki poradziły sobie w skiathlonie

W piątkowy wieczór doszło do uroczystej ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sobota to już dzień pierwszych rozstrzygnięć. Do południa odbył się finał zjazdu w narciarstwie alpejskim mężczyzn. Złoto zdobył Szwajcar Franjo von Allmen, wyprzedzając dwóch Włochów - Giovanniego Franzoniego i Dominika Parisa.

Znamy kolejne rozstrzygnięcia na IO. Polki daleko

Nie są to jedyne medale podczas sobotniej rywalizacji, których właścicieli, a w tym wypadku właścicielki, już znamy. Znamy rozstrzygnięcia w finale skiathlonu kobiet (10 km + 10 km). W biegu łączonym oglądaliśmy reprezentantki Polski.

Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder nie należały do faworytek w stawce. Ostatecznie zajęły odpowiednio 29. miejsce i 41. miejsce.

Kto uplasował się na podium? Z medali cieszą się już Szwedzi. Wszystko za sprawą duetu Karlsson - Andersson.

Dla Fridy Karlsson to drugi olimpijski medal w karierze. W 2022 roku zdobył brąz w sztafecie. Z trzeciego krążka cieszy się z kolei Ebba Andersson, która także przed czterema laty zdobyła brąz w sztafecie, a w 2018 roku świętowała srebro. Trzecia na mecie była Heidi Weng - wcześniej brązowa na 15 km w Soczi (2014).

Igrzyska Olimpijskie 2026 - skiathlon, finał biegu łączonego kobiet 10 km + 10 km: