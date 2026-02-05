Powrót na stronę główną

Wirus zaatakował! Niepokojące wieści tuż przed startem igrzysk

Choć ceremonia otwarcia zimowych igrzysk odbędzie się dopiero w piątek, olimpijskie zmagania już nabierają rozpędu. W czwartek rozpoczął się turniej hokeja na lodzie kobiet. W pierwszym meczu Szwedki pokonały Niemki 4:1. Hitem miał być pojedynek mistrzyń i brązowych medalistek sprzed czterech lat. Spotkanie Kanada - Finlandia zostało jednak przełożone. Wszystko przez masowe zatrucie pokarmowe.
Igrzyska Mediolan Cortina. Jedna z aren olimpijskich - trasa biegowa w Tesero
Niczym niecodziennym jest rozpoczęcie olimpijskich zmagań jeszcze przed ceremonią otwarcia igrzysk. Już w środowe popołudnie odbyły się pierwsze mecze turnieju par mieszanych w curlingu. W czwartek zaplanowano z kolei początek zmagań hokejowych. Mecze rozgrywane są na dwóch mediolańskich lodowiskach.

Włosi mieli spore problemy z przygotowaniem głównej areny zmagań hokeistów i hokeistek. Zapowiedziano, że Arena Santagiulia będzie gotowa na start męskiego turnieju (11 lutego). Zastępca komisarza NHL Bill Daly zapowiedział, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa zawodników, zawodnicy najlepszej ligi świata na igrzyskach nie zagrają.

Turniej hokeja kobiet wystartował

Turniej kobiet jest jednak niezagrożony. Bierze w nim udział 10 reprezentacji podzielonych na dwie grupy. 5 lutego rozegrane miały być cztery spotkania. W pierwszym Szwedki pokonały Niemki 4:1. W kolejnych gospodynie igrzysk - Włoszki - zmierzą się z Francją, a Amerykanki zawalczą z Czeszkami. 

Czwartym meczem miał być świetnie zapowiadający się pojedynek mistrzyń olimpijskich sprzed czterech lat - Kanadyjek - z Finkami, które w Pekinie zdobyły brąz. Jak donosi BBC, do tego spotkania w pierwotnie ustalonym terminie jednak nie dojdzie. Fińskie hokeistki nie są w stanie wyjechać na lód z powodu zatrucia pokarmowego wywołanego przez norowirusy.

Problemy fińskich hokeistek

"Decyzja została podjęta po konsultacjach z pracownikami medycznymi po zidentyfikowaniu przypadków norowirusa w zespole Finlandii" - stwierdzono w komunikacie organizacyjnym. "Najwyższym priorytetem było zadbanie o zdrowie i dobre samopoczucie zawodniczek, personelu, sędziów oraz wszystkich uczestników turnieju" - czytamy.

Spotkanie zostało przełożone o tydzień - ma odbyć się 12 lutego o godzinie 14:30, dwa dni po planowym zakończeniu zmagań grupowych. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że decyzja spotka się ze zrozumieniem kibiców.

Kanadyjki to główne faworytki do zwycięstwa w olimpijskim turnieju hokeja. Przed czterema laty pokonały w finale USA 3:2, natomiast w fazie grupowej rozgromiły Finki aż 11:1. Finlandia zdobyła jednak brązowy medal, w decydującym meczu pokonując Szwajcarię.

