Wrze wokół Domena Prevca. "On nie oszukuje. To luka w systemie"

Domen Prevc będzie głównym faworytem do indywidualnego złota w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. W trwającym sezonie praktycznie nie ma na niego mocnych. Jego łupem padł już Turniej Czterech Skoczni i złoto mistrzostw świata w lotach. Słoweniec wyraźnie prowadzi też w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i pewnie zmierza po Kryształową Kulę. W dodatku większość konkursów wygrywa z gigantyczną przewagą nad rywalami. Pojawiły się zatem wątpliwości, czy aby na pewno osiąga to uczciwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski czy Kamil Stoch? "Nie znam go"

To dlatego Prevc odlatuje rywalom. Hannawald znalazł wytłumaczenie. "Kluczowe jest to..."

Tuż przed olimpijskim startem wyraził je legendarny niemiecki skoczek - Sven Hannawald. Jego zdaniem sekret dalekich lotów Prevca nie leży tylko w jego niepodrabialnej technice. Podejrzewa, że 26-latek stosuje też pewien trik. - Kluczowe jest to, że on nie sznuruje całkowicie butów, czego nigdy nie robił. W rezultacie jego pięta nie przylega całkowicie do podeszwy buta w powietrzu - stwierdził, cytowany przez sport.de. Zaznaczył jednak, że nie ma na to żadnego dowodu. - Nie mam aparatu rentgenowskiego ani skanera, ale takie jest moje wytłumaczenie - dodał Hannawald.

Triumfator Turnieju Czterech Skoczni z 2002 r. zaznaczył, że taki manewr nie jest fanaberią ani kwestią wygody. Prevc ma dzięki niemu zyskiwać większą powierzchnię nośną. - W zasadzie ściąga on swój kombinezon niżej w powietrzu, co daje mu większą długość kroku niż powinien mieć - wyjaśnił.

Tak Hannawald nazwał to, co robi Prevc. "Nie mówię wprost o oszustwie"

Mimo to Hannawald twierdził, że kontrolerzy FIS-u nie mają podstaw, by Prevca zdyskwalifikować. - Nie mówię wprost o oszustwie, ale o sprytnym rozwiązaniu, którego nikt od dawna nie rozważał. On nie oszukuje. To luka w systemie, porównywalna z dyfuzorem w Formule 1 - podsumował.

O tym, czy Domen Prevc po raz kolejny odskoczy konkurencji, dowiemy się już wkrótce. Olimpijski konkurs mężczyzn na skoczni normalnej planowany jest na poniedziałek 9 lutego na godz. 19:00. Dzień później odbędą się zmagania mikstów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.