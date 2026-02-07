Skandal podczas igrzysk. W Rosji robią z niego gwiazdę

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 miały być wolne od symboli kraju-agresora. Na początku roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał komunikat, w którym przypomniał o zakazie wnoszenia rosyjskich flag na obiekty, na których toczyć będą się zmagania olimpijczyków.

Rosjanin przemówił po skandalu z ceremonii otwarcia ZIO

Już pierwszego dnia imprezy doszło do złamania tej zasady. W trakcie ceremonii otwarcia na San Siro dziennikarz portalu sport-express.ru Dmitrij Kuzniecow opublikował na Telegramie zdjęcie kibica, który pozował do zdjęć, trzymając w rękach flagę Rosji z napisem "Pohvistnevo Ski Team", czyli nazwą jednego z klubów narciarskich.

Zdjęcie szybko obiegło internet, a "bohater" fotografii Jewgienij Burdeniuk stał się gwiazdą w państwie Władimira Putina. Zdążył nawet udzielić wywiadu agencji TASS, w którym wytłumaczył skandaliczne zajście.

- Gdy podjęliśmy decyzję o wyjeździe na igrzyska, moi znajomi powiedzieli: "weźmy flagę". Przyjechaliśmy tu, rozciągnęliśmy przed główną sceną i w ogóle nie myśląc, zrobiliśmy zdjęcie. Ale nie jesteśmy sportowcami, jesteśmy fanami. Zrobiliśmy to dla siebie, a okazało się, że ktoś nas sfotografował. Wysłaliśmy zdjęcie prywatnie, ale nie zamieszczaliśmy go nigdzie w mediach społecznościowych - powiedział cytowany przez portal Czempionat.

Argumentacja, że Burdeniuk i jego przyjaciele są kibicami, a nie sportowcami, jest jednak zupełnie nietrafiona. Zakaz bowiem dotyczy zarówno olimpijczyków, jak i fanów. Tyczy się on również hymnu narodowego, gdyż Rosja wciąż jest zawieszona w rozgrywkach międzynarodowych. Trzynastu sportowców z kraju-agresora rywalizuje pod neutralną flagą.

Jak zauważył Krzysztof Sobczak na Sport.pl, nie był to jedyny tego typu incydent we Włoszech. "W czwartek rozpoczął się turniej hokejowy kobiet. Podczas meczu Stany Zjednoczony - Czechy dyrektor turnieju zauważył na trybunach rosyjską flagę [ma takie same barwy jak flaga czeska - red.]. Gdy podszedł do sprawcy zamieszania, mężczyzna schował flagę i kontynuował oglądanie meczu" - pisał.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 potrwają do 22 lutego. W zmaganiach udział weźmie 60 sportowców z Polski, a pełny terminarz startów Biało-Czerwonych można zobaczyć na portalu Sport.pl.

