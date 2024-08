Ten mecz będziemy wspominać przez sto lat! Tie-break zdecydował o finale w Paryżu!

To był mecz godny półfinału, a nawet finału igrzysk w Paryżu. O jego losach zadecydował najlepszy, możliwy scenariusz dla kibiców - tie-break, choć nasz zespół przegrywał już 1:2 w setach i 5:9 oraz 18:20 w czwartej partii.

Zobacz wideo Przerwana klątwa! "Kobiety wiodą prym w polskim boksie"

W tie-breaku Polacy grający bez kontuzjowanego rozgrywającego Marcina Janusza. Mimo to objęli trzypunktowe prowadzenie (8:5), choć po chwili, po bloku na Tomaszu Fornalu zrobiło się tylko 11:10. Ale my świetnie odpowiedzieliśmy - Jakub Kochanowski skończył atak ze środka, a po chwili zablokowany został Anderson! Mało tego, przy wyniku 13:10 Wilfredo Leon skończył kontrę.

Polacy co prawda nie wykorzystali aż trzech piłek meczowych i było tylko 14:13! Czwartą piłkę meczową skończył Leon na lewym ataku i Biało-Czerwoni cieszyli się z awansu do finału IO! Po aż 48 latach przerwy!

44 lata czekali polscy siatkarze, by zagrać w półfinale igrzysk olimpijskich. Biało-Czerwoni w ćwierćfinale turnieju rozgrywanego w Paryżu pokonali niewygodnego dla siebie w ostatnich latach rywala - Słowenię 3:1. Polacy cieszyli się, jakby już zdobyli medal, ale wszyscy siatkarze i trener Nikola Grbić zapewniali, że to dopiero początek, że IO tak naprawdę dopiero teraz się dla nich zaczynają.

Polacy w półfinale zmierzyli się z Amerykanami, którzy w ćwierćfinale wygrali z Brazylią 3:1. Z tymi rywalami Biało-Czerwoni wygrali wszystkie trzy ostatnie spotkania (dwa w Lidze Narodów i jeden sparing). Musieli radzić sobie jednak bez kontuzjowanego środkowego Mateusza Bieńka, który z powodu kontuzji nie zagra już na IO. Teraz w wyjściowym składzie zastąpił go równie znakomity środkowy - Norbert Huber.

Polacy świetnie zaczęli i prowadzili 7:3. Amerykanie popełnili już kilka prostych błędów i jak powiedział komentator Eurosportu - mieli swoje turbulencje. Biało-Czerwoni, podobnie jak w meczu ze Słowenią znów bardzo dobrze grali na zagrywce. Po asie Tomasza Fornala było 10:6 i trener Amerykanów poprosił o czas. Trzykrotni mistrzowie olimpijscy szybko jednak wrócili do dobrej gry. Po dwóch świetnych zagrywkach Toreya Defalco i skutecznych kontrach był remis 13:13. Wtedy Nikola Grbić poprosił o czas. Riposta Polaków była znakomita. Długą akcję skończył Fornal, po chwili Polacy zablokowali Aarona Russella, a za chwilę kapitalnym atakiem w kontrze z piłki sytuacyjnej popisał się Leon i było 16:13!

Mało tego, Polacy zablokowali po raz pierwszy w meczu Matthew Andersona i wygrywali aż 20:16! Nasz zespół w końcówce miał jednak problem ze skończeniem seta. Prowadził 24:20 i zmarnował dwie piłki setowe. Grbić wziął czas, a po nim Huber zaatakował w aut. Przy czwartej, ostatniej piłce setowej ten sam zawodnik tym razem się nie pomylił! Błyszczał Wilfredo Leon, który w tej partii zdobył aż siedem punktów i miał 60 proc. skuteczność w ataku (6/10).

Drugi set był bardzo wyrównany. Oba zespoły często wykorzystywały w ataku środkowych. W Polsce kapitalnie grali w tym elemencie Jakub Kochanowski i Huber. Niestety właśnie po pierwszej w meczu pomyłce tego drugiego, Amerykanie prowadzili aż 17:13! Polacy wrócili jednak do gry. Po asie Bołądzia, debiutanta na igrzyskach olimpijskich, dodanego do składu po kontuzji Bieńka, przegrywali tylko 20:21.

W końcówce emocje sięgnęły zenitu. Amerykanie nie skończyli dwóch kontr, mając piłkę w górze na wygranie seta (Defalco trafił w siatkę, a Anderson wyrzucił piłkę za linię końcową). Przy trzeciej piłce setowej atak Bartosza Kurka został podbity, a w kontrze świetnie obił polski blok bardzo dobrze grający Russell.

Trzeciego seta znów lepiej zaczęli Amerykanie. Po nieudanym ataku Hubera prowadzili 10:7, a Grbić poprosił o czas. Chwilę później w długiej akcji kontuzji doznał Paweł Zatorski, który zderzył się z Marcinem Januszem. Polski liber był opatrywany przez polskich fizjoterapeutów, a nawet sztab medyczny obecny na hali. Zatorski wstał o własnych siłach, wziął tabletki przeciwbólowe i grał dalej przy głośnych brawach kibicach. Świetnie zachowali się wtedy amerykańscy siatkarze, którzy bili brawa w momencie, jak Zatorski wrócił do gry. Po chwili Polacy byli w bardzo trudnej sytuacji, bo po dwóch blokach na Leonie i skutecznej kontrze świetnie grającego Andersona (13/18 w ataku po trzech setach!) było aż 9:16. Biało-Czerwoni w tym secie źle grali w każdym elemencie siatkówki i zostali rozbici, bo zdobyli tylko czternaście punktów.

Pech Polaków trwał dalej. Na początku czwartego seta stracili kontuzjowanego, podstawowego rozgrywającego Marcina Janusza (problem z plecami), a po asie Andersona przegrywali 2:5. - Jesteśmy ranni dosłownie i w przenośni, a rywal jest dla nas bezlitosny - mówili komentatorzy Eurosportu.

Polacy pokazali jednak charakter, wygrali kilka długich akcji, świetnie zaczęli grać wyblokiem i w obronie. W efekcie odrobili czteropunktową stratę i doszło do wielkich emocji. Przy stanie 18:17 dla Polaków, była długa akcja, nasz zespół miał dwa ataki w górze na dwupunktowe prowadzenie, ale Leon i Fornal ich nie skończyli. W kontrze skuteczny był za to Anderson. Po chwili Huber posłał piłkę w aut, a Maxwell Holt posłał asa - zamiast 19:17 dla Polaków zrobiło się 18:20.

Drużyna Grbicia szybko jednak doprowadziła do remisu i znów doszło do pasjonującej końcówki. Przy stanie 23:22 dla Biało-Czerwonych Leon posłał asa!, a drugą piłkę setową skończył Fornal atakiem z lewego skrzydła! A potem doszło do tie-breaka, którego opisaliśmy na początek tekstu.

- Naprawdę dźwignęliśmy się z siatkarskiego piekła. Nie wiem, z czego wzięli siły Polacy. My już praktycznie byliśmy pokonani. Amerykanie przegrali sporo akcji, w których mieli niesamowitą przewagę. Niewiarygodna historia się dzieje na naszych oczach. Tego meczu nie da się opisać, jego trzeba zobaczyć. To jest piękno siatkówki - dodawali komentatorzy Eurosportu.

W drugim półfinale IO w Paryżu Włochy zagrają z Francuzami. Początek w środę o godz. 20. Relacja na żywo na Sport.pl.

Polska - USA 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13)