Kałucka zdradziła, co Mirosław powiedziała jej po półfinale. Piękny gest

Środa 7 sierpnia już na zawsze przejdzie do historii polskiego sportu. Wszystko przez wyczyn Aleksandry Mirosław, która w finale turnieju wspinaczki sportowej nie miała sobie równych. Z czasem 6,10 sek. nasza zawodniczka sięgnęła po złoty medal, co w jej przypadku było tylko potwierdzeniem kapitalnej formy. Wcześniej 30-latka prawdziwe cuda wyczyniała podczas kwalifikacji, kiedy dwukrotnie pobijała rekord świata.

- Strasznie dużo dzieje się w mojej głowie. Jestem bardzo szczęśliwa. Ale wiem, że to efekt bardzo ciężkiej pracy, jaką wykonałam ze sztabem w ostatnich miesiącach. Zrobiłam swoją robotę - mówiła świeżo upieczona mistrzyni olimpijska tuż po wielkim wyczynie. W półfinale Aleksandra Mirosław zmierzyła się ze swoją rodaczką oraz imienniczką - 22-letnią Aleksandra Kułacką. Już wtedy wiedzieliśmy, że tego dnia któraś z Polek na pewno sięgnie po medal.

W bezpośredniej rywalizacji minimalnie lepsza okazała się starsza z naszych reprezentantek, która później zdobyła złoto. Za to Kułacka także może być się z siebie dumna! Ostatecznie stanęła na najniższym stopniu podium, co również jest niebotycznym osiągnięciem. Czy po porażce ze starszą koleżanką Aleksandra Kułacka czuła do niej złą krew? Nic z tych rzeczy.

Po zakończeniu rywalizacji 22-latka stanęła przed mikrofonem TVP Sport i z uśmiechem na twarzy zdradziła, co Mirosław powiedziała jej tuż po wygranej w półfinale. - Coś ci tam Ola bezpośrednio po starciu powiedziała? - zagaił jeden z dziennikarzy. - Tak. Powiedziała mi, że mam walczyć o kolejny medal dla Polski! - zdradziła Kułacka.

A jakie emocje towarzyszyły brązowej medalistce igrzysk olimpijskich w Paryżu? - Nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Jestem mega wdzięczna swojej siostrze, bo bez niej by mnie tu nie było. Nie wiem, co się wydarzyło. To nierealne. Ale bardzo się cieszę. To bardzo emocjonalne. No, masakra, ale super - mówiła w krótkim wywiadzie dla Eurosportu.