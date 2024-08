Przepiękne sceny w Paryżu. Euforia, łzy, dwie Polki i Mazurek Dąbrowskiego!

Jak dotąd polscy sportowcy nie mieli wielu miłych wspomnień z igrzysk w Paryżu. Straconych niespodziewanie szans na podium mieliśmy więcej niż samych medali. Do tego zdarzał się pech, jak choćby w przypadku kolarki Katarzyny Niewiadomej, która przez kraksę tuż przed nią nie mogła powalczyć o upragniony krążek, czy Anity Włodarczyk w rzucie młotem, której do brązu zabrakło pięciu centymetrów.

Co jest lepsze od medalu? Dwa medale!

Ale wtedy na olimpijskiej scenie pojawiły się one! Dwie Aleksandry: Mirosław i Kałucka. Pierwsza z nich była murowaną kandydatką do złota. Drugą z kolei stać było na walkę nawet o podium. W takim sporcie jak wspinaczka sportowa, gdzie nie ma miejsca na najmniejszy nawet błąd, sport bywa tym bardziej okrutny i lubi robić wredne psikusy. Jednak nie tym razem! Mirosław, która w eliminacjach dwukrotnie biła rekord świata, była bezbłędna i choć Chinka Deng Lijuan rzuciła poważne wyzwanie w finale, Polka okazała się nie do pokonania (6,10 sek).

Kałucka z kolei również spisała się na medal i to dosłownie. Konkretnie brązowy, który wywalczyła, pokonując w decydującej rywalizacji Indonezyjkę Rajiah Sallsabillah. Wspaniały dzień dla polskiego sportu oraz oczywiście olimpizmu, który już oficjalnie stoi teraz wspinaczką sportową!

Mirosław i Kałucka w euforii oraz łzach na podium. Brawo, brawo, brawo!

Dwie Polki na podium to dwa razy piękniejsze sceny podczas ceremonii medalowej. Polki zaprezentowały w jej trakcie dość odmienne podejścia. Kałucka emanowała wręcz euforią i niezwykłą radością. Mirosław oczywiście też z pewnością je odczuwała, ale była przy tym niezwykle wzruszona, nie mogąc wstrzymać łez szczęścia. Szczególnie gdy w Paryżu po raz pierwszy podczas tych igrzysk wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

Na koniec oczywiście wspólne zdjęcie medalistek i w zasadzie delikatnie szkoda, że Polki wpadły na siebie w półfinale, bo stać je było na dublet bez dwóch zdań. Ale nie bądźmy zachłanni, tylko cieszmy się razem z nimi. To, co zrobiły, przejdzie na zawsze do historii polskiego sportu i oby jednocześnie było zwiastunem dobrej końcówki tych igrzysk w wykonaniu naszej kadry.