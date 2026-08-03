Ustawił rodzinę na kilka pokoleń. 17 apartamentów, tak się robi interesy

WBO, WBA i IBF - pasy w tych federacjach wywalczył w swojej karierze Dariusz Michalczewski. Walczący przez lata także pod niemiecką flagą Polak był jednym z dominatorów wagi półciężkiej w latach dziewięćdziesiątych. W swojej karierze stoczył aż 50 walk i miał znakomity bilans, bo odniósł aż 48 zwycięstw.

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Michalczewski tylko w ringu zarobił 50 milionów euro. - Za ostatnią walkę z Fabricem Tiozzo, dostałem 5 mln euro. Z kolei moja ostatnia wypłata w markach, to druga walka z Graciano Rocchigianim w 2000 r. Wtedy dostałem 4 mln - powiedział popularny "Tiger" w grudniu 2023 roku.

Michalczewski potrafił też dobrze inwestować. Angażował się w wiele biznesów, ale jego głównym obszarem działań są nieruchomości. Ma dwie w Niemczech wyceniane łącznie na 10 milionów euro, ale największe wrażenie robi inwestycja, której dokonał w Gdańsku.

- Wiem, na ile wystarczają pieniądze zarobione w trakcie kariery. Sportowcy, którzy kończą karierę, mają 2 lata, by znaleźć na siebie nowy pomysł. I często to się nie udaje, bo my jako sportowcy jesteśmy życiowo upośledzeni. Mówię też o sobie - przyznał wprost Michalczewski dla TVP Sport w 2024 roku.

- Parę lat temu pozbyłem się wszystkich tzw. koperkowych biznesów. Mam tylko te, które przynoszą duże zyski i na które nie muszę poświęcać czasu. Głównie nieruchomości. Teraz finalizuję dużą inwestycję na Starym Mieście w Gdańsku – kupuję 17 apartamentów. Muszę jeszcze wpłacić ostatnią bańkę i będę miał je już na własność. Ale to mogę załatwić przez telefon. Nie czuję więc, żebym pracował. A coś w życiu trzeba robić - dodał Michalczewski.

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Mający obecnie 58 lat Michalczewski w ringu i w biznesach radził sobie znakomicie, ale spore problemy miał w sprawach sercowych. Nie był w stanie się ustatkować i prowadził dość hulaszczy tryb życia, często zdradzając partnerki. Miał aż trzy żony, ale od 2009 roku pozostaje w stałej relacji z Barbarą Imos.