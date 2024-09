Michalczewski wszystko powiedział. Oto czym zajmuje się po karierze

Dariusz Michalczewski nigdy nie ukrywał krytycznego stosunku do freak fightów. Szczególnie ubolewał nad występami Tomasza Adamka czy próbami Krzysztofa Włodarczyka w tego typu wydarzeniach. - Tylko mogę ubolewać, że ten nasz boks, który był piękną dyscypliną za moich czasów, Tomka, "Diablo", a teraz rozmienili się na drobne. Trzeba to wyważyć albo idziemy do pracy, albo freaki, gdzie image nie jest najlepszy. Ale ja sam nie wiem, co bym zrobił, bo nie byłem w takiej sytuacji. Nie chcę tu kozaczyć - mówił popularny "Tiger" w maju bieżącego roku.

Dariusz Michalczewski ponownie wypowiedział się o freak fightach

Przy okazji 30. rocznicy zdobycia tytułu mistrza świata w wadze półciężkiej Dariusz Michalczewski udzielił wywiadu TVP Sport, w którym został zapytany o to, jak obecnie patrzy na sportowców, którzy biorą udziałach w galach freak fightowych.

- Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem w ich skórze, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś coś takiego robi, to chodzi o finanse. Wiem, na ile wystarczają pieniądze zarobione w trakcie kariery. Sportowcy, którzy kończą karierę mają 2 lata, by znaleźć na siebie nowy pomysł. I często to się nie udaje, bo my jako sportowcy jesteśmy życiowo upośledzeni. Mówię też o sobie - przyznał wprost Michalczewski.

Podkreślił, że sportowcy nie są przygotowani do życia po zakończeniu kariery. - Jak boksowałem, to było ciągle: cicho, bo Darek śpi. Cicho, bo Darek je. Dajcie mu spokój, nie zawracajcie mu głowy przed walką. Dajcie mu spokój z biznesami, nieruchomościami. I my kończymy te kariery, mamy tę kasę, ale jesteśmy jak dzieci we mgle - dodał. Zdradził, że wtedy też wpadł na pomysł rejestracji marki "Tiger".

A czym dzisiaj zajmuje się były czempion? - Robię parę rzeczy, przede wszystkim udzielam się charytatywnie, jeżdżę po szpitalach, domach dziecka i szkołach. Moja Fundacja Równe Szanse sponsoruje kluby sportowe, to jest moje zajęcie. Ale głównie to... jestem nianią. Trzeba zawieźć dzieciaki na śpiewanie, na basen, na trening. Robię za szofera. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy - podsumował.