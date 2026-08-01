Katastrofa Błachowicza w pierwszej rundzie! Cały zalał się krwią

Pierwotny plan dla Błachowicza na tę galę był zupełnie inny. Polak miał zmierzyć się w rewanżu z Bogdanem Guskowem (pierwszą ich walkę zremisował). Uzbek jednak wykorzystał okazję i zawalczył tydzień wcześniej z Rosjaninem Magomedem Ankalajewem. Błachowiczowi też było to proponowane, ale on w przeciwieństwie do Guskowa poprosił o chwilę do namysłu i stąd do akcji wkroczył właśnie Uzbek. Na koniec może żałował, bo sromotnie przegrał z Ankalajewem. Wracając do Polaka, UFC potrzebowało znaleźć mu na szybko nowego rywala. Ofertę zaakceptował Navajo Stirling.

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Początek był obiecujący. Lecz tylko początek

To niepokonany wcześniej, młodszy od Polaka o 15 lat Australijczyk o mocnym ciosie (6 na 10 zwycięstw przez TKO). Jego dotychczasowi rywale klasą znacznie Błachowiczowi ustępowali, a on sam wziął tę walkę bez pełnych przygotowań. Nasz rodak i tak musiał mieć się na baczności, bo Stirling miał przewagę młodości (szybszy rozwój), szybkości oraz rozpędu serią zwycięstw. Wciąż jednak to Błachowicz był na papierze faworytem tego starcia.

Polak zaczął spokojnie, próbował nawet pójścia do parteru, gdy Stirling się potknął. Nie udało się, ale niedługo potem w stójce Błachowicz mocno trafił rywala lewym i wstrząsnął przeciwnikiem. Nie dokończył dzieła i bardzo tego pożałował. Na 2,5 minuty przed końcem pierwszej rundy Australijczyk trafił Polaka błyskawicznym, potężnym prawym. Było blisko, a Błachowicz padłby już od tego ciosu. Zachował jednak resztki przytomności.

Totalna, krwawa miazga. Smutno się to skończyło

Na niewiele się to zdało. Stirling dopadł do niego i odpalił najmocniejsze ciosy, jakie był w stanie. Łokcie, młotki, wszystko tam było. Polak leżał coraz mocniej zakrwawiony oraz bezradny. W końcu sędzia musiał to przerwać. Jan Błachowicz po raz drugi w karierze w UFC padł od ciosów przeciwnika, a Navajo Stirling odniósł najcenniejsze zwycięstwo w swojej karierze. Przykry i krwawy koniec.

Czy koniec w UFC? Cóż, Błachowicz niedawno podpisał nowy kontrakt, ale też zapewne nie zakładał, że zostanie tak rozbity i to przez zawodnika, który wziął tę walkę bez pełnych przygotowań. Niestety wygląda na to, że Polak nie może już dalej oszukiwać wieku. Jest wielki i będzie wielki, ale w końcu musiał się trafić ktoś bijący za mocno, a przede wszystkim za szybko. Wszystko więc zależy od tego, co sam Błachowicz będzie chciał. Wszak mistrzem już na pewno nie zostanie.