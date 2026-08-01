Polak walczył o przyszłość w UFC. Sędzia musiał przerwać tę masakrę

Jako pierwszy z naszych rodaków w Belgradzie do boju ruszył Rębecki. UFC uwielbia zawodników takich jak on. Zero kalkulowania w oktagonie, efektowne i niebywale brutalne walki. Nie bez przyczyny miał już na koncie trzy nagrody za najlepszą walkę wieczoru. Problem w tym, że cztery z ostatnich pięciu starć kończyło się dla Polaka porażkami. Kolejna przegrana nawet kogoś tak efektownego, jak on mogła kosztować zwolnienie z UFC.

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Rębecki o przyszłość w UFC. Jego rywal też

Szczególnie że federacja dała mu rywala na odbicie się. Wszak Kyle Prepolec wcześniej stoczył dla amerykańskiego giganta cztery walki i przegrał wszystkie. Jedno zwolnienie z UFC (po dwóch pierwszych przegranych) już przeżył. Porażka z Rębeckim mogła mu zafundować drugie. Dla obu zawodników było to więc potencjalnie starcie "być albo nie być".

Cios i cios, i cios, i cios! Rębecki wytłukł rywalowi z głowy chęć do walki

Zaczęło się w stylu Rębeckiego. Szybkie ciosy, skracanie dystansu i obijanie głowy rywala. Polak wiedział jednak, że w stójce jego rywal ma o wiele więcej umiejętności niż w parterze. Szybko zatem poszedł po obalenie i to udane. Tam rozpoczął się festiwal bólu dla Kanadyjczyka. Nasz rodak zadawał mnóstwo ciosów z góry. Wciskał rywala w siatkę, a gdy ten próbował wstawać, odciągał go od niej, cały czas kontrolując.

Polak przez prawie całą rundę tłukł rywala niemiłosiernie. Dziesiątki, w pewnym momencie nawet setki ciosów spadały na głowę Prepoleca. A czemu trwało to niecałą rundę zamiast całej? Bo Kanadyjczyk miał tego dość. Przestał w końcu aktywnie się bronić, a na 20 sekund przed końcem I rundy sędzia przerwał tę egzekucję. Mateusz Rębecki przełamał serię trzech porażek z rzędu i zniszczył swojego przeciwnika! Doskonałe dla Polski rozpoczęcie gali w Belgradzie, na której wystąpią jeszcze Marcin Tybura oraz Jan Błachowicz.