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Był gwiazdą UFC. Grozi mu 26 lat więzienia

Weteran UFC, a obecnie ekspert telewizyjny, Anthony Smith, został oskarżony o przemoc domową. Grozi mu nawet 26 lat więzienia. Szczegóły zdarzenia mrożą krew w żyłach. Zawodnik MMA próbował bowiem potrącić swoją żonę samochodem, grożąc jej śmiercią. Smith został wypuszczony z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości pół miliona dolarów.
Anthony Smith
Screenshot YouTube UFC https://www.youtube.com/watch?v=WfN5HAnb9TA

Kariera Anthony'ego Smitha w MMA jest niezwykle bogata. Zawodnik walczący od niemal dwóch dekad po raz pierwszy trafił do UFC w 2013 roku, a w latach 2016-2025 walczył wyłącznie w tej federacji. Zawodnik wagi półciężkiej stoczył 61 pojedynków, wygrywając 39 z nich - 20 przez nokaut, 16 przez poddanie i 3 po decyzji sędziów.

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Teraz jednak kariera 38-latka, który po raz ostatni do oktagonu wszedł w kwietniu tego roku, zawisła na włosku. Jak podaje ESPN, Anthony Smith został zatrzymany przez służby w poniedziałek 27 lipca. Za popełnione przez niego przestępstwa, zawodnikowi grozić ma nawet 26 lat więzienia.

Anthony Smith trafił do aresztu

Smith miał dopuścić się aktu przemocy domowej wobec swojej żony. Według prokuratora w hrabstwie Sarpy w stanie Nebraska, 38-latek wraz z żoną był gościem lokalnego festiwalu, ale został poproszony o opuszczenie imprezy. Następnie miał siłą zmusić kobietę do wejścia do samochodu, grożąc jej śmiercią. Gdy ta zaczęła uciekać, Smith wielokrotnie próbował ją przejechać.

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Byłemu zawodnikowi UFC postawiono zarzuty w związku z tym wydarzeniem - przemoc domową powodującą poważne obrażenia, groźby karalne oraz bezprawne pozbawienie wolności. Smith opuścił więzienie wpłacając kaucję w wysokości pół miliona dolarów, otrzymując zakaz zbliżania się do żony. Ponownie przed sądem ma pojawić się 17 sierpnia. 

Anthony Smith w marcu 2019 roku zmierzył się z Jonem Jonesem o pas UFC wagi półciężkiej, przegrywając ten pojedynek jednogłośną decyzją sędziów. W 2022 roku miał wejść do ringu z Janem Błachowiczem, jednak do tej walki nie doszło. Po zakończeniu kariery został analitykiem podczas transmisji gal federacji.

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