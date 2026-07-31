Był gwiazdą UFC. Grozi mu 26 lat więzienia

Kariera Anthony'ego Smitha w MMA jest niezwykle bogata. Zawodnik walczący od niemal dwóch dekad po raz pierwszy trafił do UFC w 2013 roku, a w latach 2016-2025 walczył wyłącznie w tej federacji. Zawodnik wagi półciężkiej stoczył 61 pojedynków, wygrywając 39 z nich - 20 przez nokaut, 16 przez poddanie i 3 po decyzji sędziów.
Teraz jednak kariera 38-latka, który po raz ostatni do oktagonu wszedł w kwietniu tego roku, zawisła na włosku. Jak podaje ESPN, Anthony Smith został zatrzymany przez służby w poniedziałek 27 lipca. Za popełnione przez niego przestępstwa, zawodnikowi grozić ma nawet 26 lat więzienia.
Smith miał dopuścić się aktu przemocy domowej wobec swojej żony. Według prokuratora w hrabstwie Sarpy w stanie Nebraska, 38-latek wraz z żoną był gościem lokalnego festiwalu, ale został poproszony o opuszczenie imprezy. Następnie miał siłą zmusić kobietę do wejścia do samochodu, grożąc jej śmiercią. Gdy ta zaczęła uciekać, Smith wielokrotnie próbował ją przejechać.
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Byłemu zawodnikowi UFC postawiono zarzuty w związku z tym wydarzeniem - przemoc domową powodującą poważne obrażenia, groźby karalne oraz bezprawne pozbawienie wolności. Smith opuścił więzienie wpłacając kaucję w wysokości pół miliona dolarów, otrzymując zakaz zbliżania się do żony. Ponownie przed sądem ma pojawić się 17 sierpnia.
Anthony Smith w marcu 2019 roku zmierzył się z Jonem Jonesem o pas UFC wagi półciężkiej, przegrywając ten pojedynek jednogłośną decyzją sędziów. W 2022 roku miał wejść do ringu z Janem Błachowiczem, jednak do tej walki nie doszło. Po zakończeniu kariery został analitykiem podczas transmisji gal federacji.