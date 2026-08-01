Tybura pokonany w Belgradzie. To może być jego koniec w UFC

Kolejny w oktagonie zawitał Marcin Tybura. Jego sytuacja była podobna do tej Rębeckiego. Miał co prawda na koncie dwie porażki z rzędu, a nie trzy. Jednak regres w tych dwóch przegranych był gigantyczny, też już spowodowany wiekiem (40 lat to nawet u ciężkich nie przelewki). Kolejna przegrana, jeśli nie wywołałaby zwolnienia z UFC, mogłaby oznaczać nawet koniec kariery. Jego rywal też toczył starcie z gatunku "być albo nie być".

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Początek z piekła rodem. Potem zrodziła się nadzieja

Aleksandar Rakić jak dotąd bił się w wadze półciężkiej, ale po serii czterech porażek z rzędu (fakt faktem z samą czołówką dywizji, m.in. z Błachowiczem) uznał, że poszuka szczęścia w wadze ciężkiej. Szczęście miał już jeśli chodzi o czas. Wszak akurat trafiła się gala w Serbii, a Rakić może i urodził się w Austrii, ale z pochodzenia jest w pełni Serbem. UFC wyczuło, że może przyciągnąć do hali sporo kibiców, więc dało mu szansę.

Źle wyglądała w ostatnich walkach garda Polaka. Tu od początku nie było inaczej. Rakić trafiał go raz za razem, a do tego mocno okopywał nogę wykroczną naszego reprezentanta, która ewidentnie zaczęła szybko boleć. Na szczęście dla Tybury Serb z czasem uspokoił się i przeszedł w tryb polowania, a nie ostrej bójki. Nawet mu się Polak trochę zaczął odgryzać, choć raczej nie na tyle, by wygrać I rundę. W drugiej nasz reprezentant starał się przejąć inicjatywę. Wiele akcji inicjował właśnie on, choć nie przekładało się to na celne ciosy w takiej skali, w jakiej byśmy chcieli. Pod kątem trafionych znaczących ciosów była to niemalże remisowa runda, trudna do wypunktowania.

Fatalna runda przekreśliła wszystko. Tybura może nie dostać kolejnej szansy

Była szansa, że przed ostatnią rundą jest u co najmniej dwóch sędziów 1:1, co oznaczałoby, że Polak nie potrzebował aż skończenia przed czasem. Na koniec to jednak było bez większego znaczenia, bo w trzeciej części tej walki zdecydowanie lepszy był Rakić. Zaczął od celnych ciosów w stójce, a potem zamknął Tyburę w klinczu, traktował łokciami i kontrolował niemal do końca walki. Spodziewaliśmy się, że sędziowie wskażą Serba jako zwycięzcę. Tak też się stało. Aleksandar Rakić przerwał swą serię czterech porażek z rzędu.

Tybura zaś wydłużył swoją złą passę do trzech przegranych. To była jego 25. walka dla UFC. Możliwe, że ostatnia, bo choć w wadze ciężkiej z uwagi na mniejszą liczbę zawodników dostaje się więcej szans niż w innych kategoriach, to regres jest potężny. Stąd pytanie, czy to ma w ogóle jeszcze sens?