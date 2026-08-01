Tybura pokonany w Belgradzie. To może być jego koniec w UFC

Kolejny w oktagonie zawitał Marcin Tybura. Jego sytuacja była podobna do tej Rębeckiego. Miał co prawda na koncie dwie porażki z rzędu, a nie trzy. Jednak regres w tych dwóch przegranych był gigantyczny, też już spowodowany wiekiem (40 lat to nawet u ciężkich nie przelewki). Kolejna przegrana, jeśli nie wywołałaby zwolnienia z UFC, mogłaby oznaczać nawet koniec kariery. Jego rywal też toczył starcie z gatunku "być albo nie być".
Aleksandar Rakić jak dotąd bił się w wadze półciężkiej, ale po serii czterech porażek z rzędu (fakt faktem z samą czołówką dywizji, m.in. z Błachowiczem) uznał, że poszuka szczęścia w wadze ciężkiej. Szczęście miał już jeśli chodzi o czas. Wszak akurat trafiła się gala w Serbii, a Rakić może i urodził się w Austrii, ale z pochodzenia jest w pełni Serbem. UFC wyczuło, że może przyciągnąć do hali sporo kibiców, więc dało mu szansę.
Źle wyglądała w ostatnich walkach garda Polaka. Tu od początku nie było inaczej. Rakić trafiał go raz za razem, a do tego mocno okopywał nogę wykroczną naszego reprezentanta, która ewidentnie zaczęła szybko boleć. Na szczęście dla Tybury Serb z czasem uspokoił się i przeszedł w tryb polowania, a nie ostrej bójki. Nawet mu się Polak trochę zaczął odgryzać, choć raczej nie na tyle, by wygrać I rundę. W drugiej nasz reprezentant starał się przejąć inicjatywę. Wiele akcji inicjował właśnie on, choć nie przekładało się to na celne ciosy w takiej skali, w jakiej byśmy chcieli. Pod kątem trafionych znaczących ciosów była to niemalże remisowa runda, trudna do wypunktowania.
Była szansa, że przed ostatnią rundą jest u co najmniej dwóch sędziów 1:1, co oznaczałoby, że Polak nie potrzebował aż skończenia przed czasem. Na koniec to jednak było bez większego znaczenia, bo w trzeciej części tej walki zdecydowanie lepszy był Rakić. Zaczął od celnych ciosów w stójce, a potem zamknął Tyburę w klinczu, traktował łokciami i kontrolował niemal do końca walki. Spodziewaliśmy się, że sędziowie wskażą Serba jako zwycięzcę. Tak też się stało. Aleksandar Rakić przerwał swą serię czterech porażek z rzędu.
Tybura zaś wydłużył swoją złą passę do trzech przegranych. To była jego 25. walka dla UFC. Możliwe, że ostatnia, bo choć w wadze ciężkiej z uwagi na mniejszą liczbę zawodników dostaje się więcej szans niż w innych kategoriach, to regres jest potężny. Stąd pytanie, czy to ma w ogóle jeszcze sens?