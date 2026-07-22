Najgorszy scenariusz dla Chwalińskiej. Radwańska ostrzega

Maja Chwalińska to jedna z największych sensacji w kobiecym tenisie. Nasza tenisistka doszła do finału Rolanda Garrosa, dziś jest 22. w rankingu WTA. Nigdy wcześniej nie była tak wysoko, dopiero po sukcesie w Paryżu zadebiutowała w top 100 rankingu.

Miałem okazję rozmawiać z Mają we wrześniu zeszłego roku i wskazywała wówczas, że wierzy w efekt długofalowej pracy. Liczyła, że przyjdzie moment, który okaże się przełomowy dla jej kariery. Co zrobić, by Roland Garros stał się punktem zwrotnym, a nie jednorazowym wystrzałem?

Przekleństwo nagłego sukcesu

Aby zrozumieć, przed jakimi zagrożeniami stoi dziś Chwalińska, warto spojrzeć na losy tenisistek, które spaliły się w blasku własnego sukcesu. Najbardziej jaskrawym i bolesnym przykładem w ostatnich latach pozostaje Emma Raducanu. Brytyjka jako kwalifikantka wygrała US Open 2021, nie tracąc po drodze nawet seta. To, co wydarzyło się później, stało się symbolem destrukcyjnej siły show biznesu. Raducanu, zamiast na korcie, zaczęła dominować na okładkach magazynów modowych, podpisywała wielomilionowe kontrakty sponsorskie, a presja brytyjskich mediów kompletnie ją sparaliżowała. Efekt? Regularne porażki we wstępnych fazach turniejów, nieustanne kontuzje i wypadnięcie z czołówki.

Niemal identyczny mechanizm, choć o innym podłożu, zniszczył karierę Sofii Kenin. Po genialnym sezonie 2020, w którym Amerykanka wygrała Australian Open i doszła do finału Rolanda Garrosa, wydawało się, że narodziła się nowa gwiazda. Tymczasem Amerykanka uwikłała się w toksyczną współpracę trenerską z własnym ojcem, nie udźwignęła ciężaru oczekiwań i popadła w głęboki kryzys sportowy oraz mentalny, z którego nie podniosła się do dziś.

Z kolei Bianca Andreescu, mistrzyni US Open 2019, po swoim spektakularnym triumfie zderzyła się ze ścianą własnego organizmu i psychiki. Presja obrony punktów i nagłe oczekiwania sprawiły, że jej ciało zaczęło się sypać, a głowa nie potrafiła zaakceptować faktu, że po wygraniu Szlema można przegrywać z zawodniczkami z końca pierwszej setki.

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Podobne tąpnięcia dotykały tenisistki o nieco mniejszym kalibrze sukcesu, ale równie bolesnym upadku. Nadia Podoroska, sensacyjna półfinalistka Rolanda Garrosa 2020, oraz Jennifer Brady, finalistka Australian Open 2021, po swoich życiowych sukcesach niemal natychmiast zniknęły z radarów, trapione urazami i niemożnością powtórzenia choćby ułamka tamtej formy.

Nawet Jelena Ostapenko, choć dziś potrafi grać widowiskowo, przez długie lata po sensacyjnym triumfie w Paryżu w 2017 roku była cieniem samej siebie, miotając się na korcie i walcząc z demonami.

Gdy rozmawiałem z Łotyszką rok temu na Roland Garros, tłumaczyła, że mając 20 lat, nie była gotowa na podobny wynik. - Mam wrażenie, że z perspektywy czasu to zwycięstwo stanowiło dla mnie pewien problem. Gdybym zdobyła tytuł wielkoszlemowy w nieco późniejszym wieku [miała 20 lat w dniu finału - red.] myślę, że poradziłabym sobie z tym sukcesem lepiej. Mentalnie byłabym bardziej gotowa na zamieszanie wokół mnie, na narastające oczekiwania. Wiedziałam zawsze, że mogę wygrać taki turniej, ale nie byłam na to gotowa psychicznie. Potrzebowałam kilku lat, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji - wskazała.

Co łączy osiągnięcia Kenin, Brady, Ostapenko i Raducanu? Sensacyjne okoliczności. Nikt się nie spodziewał, że zajdą równie daleko w swoim rekordowym turnieju. Wcześniej nie błyszczały aż tak bardzo w imprezach WTA, by można było stawiać je w gronie faworytek wielkoszlemowych.

Wyzwania dla Chwalińskiej

Jak zatem utrzymać się w czołówce na lata? Widzę kilka czynników, które mogą pomóc Chwalińskiej w tym, by na stałe dołączyła do grona najlepszych, by mogła latami rywalizować w największych turniejach, w jakich za moment zadebiutuje w Kanadzie, a potem w USA.

Chwalińska to przede wszystkim tenisistka o kruchym zdrowiu, która w przeszłości przeszła już przez piekło poważnych kontuzji. Droga do top 20 była okupiona kłopotami zdrowotnymi, te także przełożyły się na mentalne, na przerwanie kariery. Dlatego najważniejszym przykazaniem na najbliższy czas może być mądre zarządzanie kalendarzem jej startów.

Przejawem ogromnej dojrzałości była niedawna decyzja o odpuszczeniu mniejszych turniejów rangi WTA 250 w Hamburgu i Jassach. Nieraz w przypływie euforii, po jednym czy drugim wspaniałym wyniku, zawodniczki często popełniały błąd "kucia żelaza póki gorące", grając wszędzie, gdzie popadnie. Chwalińska i jej team wiedzą, że jej ciało potrzebuje regeneracji. Lepiej zagrać mniej turniejów, ale być w nich w stu procentach zdrową, niż zajechać organizm w pogoni za ulotnymi punktami.

Wraz z awansem do ścisłej czołówki wokół Mai zaczęli krążyć sponsorzy i dziennikarze. To szansa na rozwój kariery, ale i pułapka, która - jak wspomniałem - przyczyniła się do problemów Raducanu. O tym, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w kapitalny, niezwykle pragmatyczny sposób opowiedziała ostatnio Agnieszka Radwańska w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl. Była finalistka Wimbledonu doskonale wie, o czym mówi.

- Na pewno bardzo trudny okres przed Mają, ale tak naprawdę o to walczyła przez całą dotychczasową karierę. Żeby być w tym miejscu, żeby grać na tym poziomie, żeby grać te turnieje. Trzeba to więc po prostu wziąć na klatę. Bo chciała tu być, prawda? (…). Równowaga jest bardzo ważna. Bo wiadomo, teraz jest więcej zobowiązań poza kortem, na turniejach, w domu - sponsorskich czy turniejowych. To jest taki nowy świat (…). Trzeba sobie to tak zorganizować, by faktycznie to nie przytłoczyło. Ten balans trzeba mieć we wszystkim. Na pewno nie jest to łatwe - mówiła Radwańska.

Kolejnym warunkiem stabilizacji jest posiadanie profesjonalnego, hermetycznego zespołu, w którym decyzje podejmowane są chłodną głową, a nie pod wpływem emocji. Historia uczy, że najgorsze, co może spotkać zawodniczkę na fali sukcesu, to m.in. destrukcyjny wpływ rodziców. Kenin ucierpiała przez despotycznego ojca, który sterował jej karierą. Brytyjczycy twierdzą, że podobnie wpływa na karierę córki ojciec Raducanu. Na szczęście Chwalińska ma wokół siebie fachowców, dobrze poukładany team, jej rodzice stanowią wsparcie, ale w odpowiednich proporcjach.

Rodzina może pomóc m.in. w poradzeniu sobie z gigantyczną presją i hejtem, który już spada na Maję. Wystarczyła jedna przegrana na Wimbledonie - nieważne że z uwagi na uraz kostki - a i tak fala się wylała. W czasach Internetu i wszechobecnych zakładów bukmacherskich, zawodniczka na tym poziomie staje się celem niewyobrażalnej agresji i toksycznej presji. Ostapenko wyznała mi, że po wygraniu Rolanda Garrosa nie poradziła sobie z tym mentalnie.

Przykład Ostapenko wiele mówi

Łotyszka przyznała, że fala oczekiwań, połączona z brutalnym hejtem po pierwszych porażkach, niemal zniszczyła jej psychikę. Iga Świątek także opowiadała, jak po triumfie w Roland Garros 2020 było "zarządzanie sukcesem". Jak jest wdzięczna współpracownikom za wsparcie, za pomoc w oswojeniu się z nową rzeczywistością. Pod tym względem cenne, że Chwalińska od ponad roku pracuje z psycholog Alicją Nowicką, która towarzyszyła jej nawet w Paryżu pod koniec turnieju.

Pocieszający jest także fakt, że Maja ma już za sobą trudne chwile, z których wyciągnęła wnioski. Piotr Szczypka, menedżer zawodniczki, zapytany o narastające oczekiwania, powiedział mi tak: - Maja miała taką presję wewnętrzną już wcześniej. Jak była bardzo młoda, chciała awansować wysoko. Nie udało się, a ambicja miała swoje znaczenie. Myślę, że już miała okazję się z tym mierzyć, nawet jeśli w inny sposób. Nauczyła się przez te lata, pracując z fachowcami, jak sobie z tym radzić. Wierzę, że da sobie radę.

Te słowa dają nadzieję. Chwalińska poznała smak sportowego rozczarowania i wie, jak smakuje ból niespełnionych wczesnych oczekiwań. Ta odporność to jej ogromny atut. Weszła na najwyższy poziom nieco później, w październiku skończy 25 lat. Większa dojrzałość może jej dzisiaj pomóc z kolejnymi wyzwaniami.

A tych wyzwań nie zabraknie. Dotąd mogła występować w wielu meczach jako tzw. underdog, na którego mało kto stawia. Dziś będzie faworytką w rywalizacji z zawodniczkami niżej w rankingu. Każdy jej mecz, turniej będzie analizowany szeroko przez media oraz kibiców. To nowa rzeczywistość, do której nie jest łatwo się przyzwyczaić.

Co dalej?

Gdy po wielkim sukcesie przychodzi nieuchronny spadek formy, tenisistki często zaczynają szukać winnych wokół siebie. Ofiarą najczęściej pada trener. Raducanu po wygranej w US Open 2021 zmieniła kilku szkoleniowców. W tym roku podobną drogą nerwowych ruchów poszła Amanda Anisimowa, rozstając się z Hendrikiem Vleeshouwersem - człowiekiem, który przecież raptem rok temu doprowadził ją do dwóch wielkoszlemowych finałów.

Sztab Chwalińskiej musi zachować stoicki spokój. Kluczem jest zaufanie do długofalowego planu treningowego i unikanie gwałtownych ruchów kadrowych, gdy Polka przegra dwa czy trzy mecze z rzędu w drugiej rundzie, będąc w pierwszej rozstawioną. Z Czechem Jaroslavem Machowskym pracuje już pięć lat i oby ten układ przetrwał jak najdłużej.

Można powiedzieć, że dziś największym zagrożeniem dla Chwalińskiej jest ona sama. Jeśli będzie podejmować odpowiednie decyzje, nie powtórzy błędów innych tenisistek, które równie niespodziewanie osiągnęły sukces, tegoroczny Roland Garros nie będzie u niej anomalią. Maja ma narzędzia i ludzi, którzy mogą jej pomóc utrzymać się przez lata w tenisowej czołówce, a może nawet poprawić wynik z Paryża.