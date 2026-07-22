Bujakiewicz wyznaje: W Warszawie byłam za to nagminnie obrażana

Bawi w programie "LOL: Kto się śmieje ostatni" oraz w opowiadających absurdalne historie serialach "Edukacja XD" i "Ekspedycja XD". Widzowie na pewno pamiętają ją z "Na dobre i na złe", "Magdy M.", "Listów do M." czy "Planety singli". Jest też dobrze znana publiczności teatralnej. Katarzyna Bujakiewicz od lat jest czołową polską aktorką. I - jak się okazuje - od dawna jest też fanką Lecha Poznań, pod którego stadionem się wychowywała. I chodziła tam na... nielegalne spacery z psem.

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Łukasz Jachimiak: Czy to prawda, że dawno temu na balu przebierańców w przedszkolu było ci przykro, bo Piotr Reiss przebrany za Zorro nie tańczył z tobą, kwiaciareczką?

Katarzyna Bujakiewicz: To nie do końca tak. Z Piotrkiem, który jest jedną z legend Lecha Poznań, faktycznie kumplujemy się od przedszkola. Jesteśmy z tego samego rocznika. Pamiętam, jak razem się bawiliśmy w przedszkolu i jak chodziliśmy wspólnie na religię do kościoła, bo to były takie czasy, że religii nie nauczano w szkołach i przedszkolach.

To były też takie czasy, że chłopcy się długo wstydzili dziewczyn, na balach raczej przebywali tylko we własnym gronie. Taka była norma. Natomiast my się od zawsze z Piotrkiem tak dobrze dogadywaliśmy, że do dziś razem robimy fajne rzeczy. Oboje jesteśmy w Drużynie Szpiku i w ramach różnych fajnych akcji promujących tę fundację Piotruś gra razem ze mną w specjalnych przedstawieniach.

Oglądałem kiedyś program, w którym rozmawiali Maciej Maleńczuk i Artur Partyka, no i znany muzyk stwierdził, że mogą razem pośpiewać, ale wzwyż wspólnie raczej nie dadzą rady. Z tobą i Piotrem Reissem jest podobnie?

- Na pewno! Piotr jest zdecydowanie lepszym aktorem, niż ja bym była piłkarką! W dzieciństwie się zdarzało, że grałam, ale to wyglądało tak, że stawiali mnie na bramkę, a dalej nigdy nawet nie próbowałam wychodzić.

A kiedy zaczęłaś chodzić na Lecha?

- Jako dziecko mieszkałam przy stadionie i najpierw chodziłam na stadion na nielegalne spacery z psem. Mojemu pieskowi cudownie się biegało po tej pięknej trawce. Oczywiście nie pozwalałam mu tam robić kupy! Potem sobie biegałam na stadionie. Z czasem zamknęli wejście, ale radziłam sobie – wchodziłam przez płot, tak zwaną przerzutką. Jak wchodzić na stadion nielegalnie nauczyłam się od chłopaków z podstawówki. Wieczorami całą paczką spędzaliśmy tam czas. Całą klasową bandą byliśmy między innymi na historycznym odpaleniu jupiterów. Ale to było wydarzenie! Święto dla wszystkich Poznaniaków!

Który to był rok?

- Byliśmy w siódmej albo w ósmej klasie podstawówki – rok chyba 1986 [sprawdziliśmy – zgadza się - red.]. Piotrek Reiss był jeszcze wtedy dzieciakiem, ale już był w szkółce Lecha, jeśli dobrze pamiętam jego historię [to też się zgadza]. Później na mecze chodziłam głównie po to, żeby kibicować Piotrowi. A po latach również bardzo chętnie chodziłam kibicować "Lewemu". W ogóle często bywałam na meczach dzięki przyjaźniom z żonami piłkarzy. To są super wspomnienia, pięknie kibicowanie, wspólne przeżywanie. Aż mi teraz w głowie gra: "Kto dziś wygra ważny mecz - Lech! Bo to dla nas ważna rzecz – Lech!". Świetny kawałek Libera! Genialny! W dni meczowe jeździło się z tą muzyką ustawioną najgłośniej, jak się dało. A jak się tak jeździło akurat nie po Poznaniu, tylko po Warszawie, to były kłopoty. W Warszawie za Lecha byłam nagminnie obrażana. Ale jak Lech wygrywał z Legią, to wracałam do tych ludzi na pełnej... radości.

Zdradzisz, kto ze znanych kibiców Legii najbardziej ci dokuczał?

- Nikt znany, koledzy aktorzy absolutnie tego nie robili. To byli ludzie z ekipy, z obsługi. Ale radziłam sobie! Z czasem też trochę się uspokoiłam. Korzenie są ważne, Wiara Lecha jest ważna, ale najmocniejsze to wszystko było jednak kiedyś - wtedy, gdy w "Kotle" [trybuna najbardziej zagorzałych fanów Lecha - red.] za doping odpowiadało pół mojej klasy. Dużo świetnych rzeczy z kibicami robiliśmy, zwłaszcza na rocznice Powstania Wielkopolskiego. To jest zawsze taki czas, gdy Poznaniacy są najbardziej razem.

Kiedy wspominałaś o inauguracji jupiterów w roku 1986 i o meczach w Lechu Roberta Lewandowskiego, a więc o latach 2008-10, zdałem sobie sprawę z tego, jak imponujący masz staż kibicowski.

- Między moim pierwszym a ostatnim meczem na trybunach Lecha na pewno minęło co najmniej 40 lat. Nie pamiętam, kiedy byłam ostatnio na stadionie na meczu, ale bardzo się cieszyłam, gdy byłam tam przy innej okazji. Dwa lata temu Drużyna Szpiku miała na stadionie Lecha specjalną sesję zdjęciową. Przyjechały różne gwiazdy i się fotografowały na dachu. Ja nie weszłam, bo mam lęk wysokości. Ale cała akcja była super.

Wrócisz wkrótce na Lecha? Sportowo dawno nie było z nim tak dobrze.

- Oczywiście wiem, że dwa razy z rzędu zdobył mistrzostwo Polski i liczę, że w pucharach się pokaże jak najlepiej, ale nie robię planów meczowych, bo już mi się nie chce. Intensywnie pracuję, ciągle jestem wśród ludzi, w hałasie, dlatego kiedy mam wolne od planu zdjęciowego, to szukam ciszy. Dziś zdecydowanie wolę las niż stadion. A na bieżąco informacje ze stadionu mam dzięki mężowi, który jestem trenerem lekkoatletycznym i piłką też się mocno interesuje. Ja sama czuję, że trochę z kibicowania na stadionie wyrosłam. Już nie muszę być w środku kotła, kibicowanie na odległość też jest OK. Wyniki Lecha znam, śledzę i zawsze będę mu kibicowała, ale teraz już inaczej niż przez lata.

I nie skusiłabyś się na powrót na trybuny, nawet gdyby Lech awansował do Ligi Mistrzów i zagrał w niej u siebie z Barceloną? Oczywiście nawiązuję do legendarnej walki Lecha z Barcą z 1988 roku, gdy w Pucharze Zdobywców Pucharów w Poznaniu uległ jej dopiero po serii rzutów karnych.

- Szczerze? Lepiej pamiętam inny mecz – w Szczecinie. Kiedy tam mieszkałam, to moja przyjaciółka mnie zabrała na mecz Pogoń – Lech. I siadłam wśród kibiców Pogoni, przez co przeżywałam ogromny stres. Bałam się, żeby mnie nie zobaczył któryś z kolegów z Poznania. Oni byli na sektorze dla fanów Lecha, a ja chociaż wiadomo, że kibicowałam Lechowi, a nie Pogoni, to siedziałam nie po właściwej stronie, a zatem gdyby się wydało, to byłaby zdrada! Na szczęście udało mi się. Pogoń to obok Legii najbardziej wrogi klub dla Lecha. Poznań i Szczecin nie lubią się do tego stopnia, że zawsze będę pamiętała, z czym się wiązało jeżdżenie po Szczecinie na poznańskiej rejestracji. Kiedy mieszkałam w Szczecinie, to jeździłam "maluchem" na poznańskich numerach. Miałam wtedy 20 lat i uwierz, że wiele razy chłopaki za mną wychodzili ze sklepu, próbując mnie poderwać, ale wszystko się kończyło, gdy podchodziłam do swojego "malucha" - jak oni widzieli, że auto jest z Poznania, to mówili "Yyy, nie, ona niestety jest z Poznania" i się wycofywali. No i super, miałam święty spokój!

Dziś, przy wciąż dużej aktywności zawodowej, szukam balansu. Jak byłam młoda, potrzebowałam się wykrzyczeć, wyśmiać, pokibicować. Dziś wystarczy mi śledzenie wyników i kontakt z Piotrkiem Reissem, dzięki któremu sporo wiem, co się w Lechu dzieje. Oczywiście jedno nigdy się nie zmieni – zawsze życzę i będę Lechowi życzyła zwycięstw i mistrzostw. Zawsze będę mu kibicowała.