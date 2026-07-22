Legia już nie udaje. W Warszawie zaczęła się zupełnie nowa epoka

Ten sezon już jest dla Legii wyjątkowy. Przynajmniej pod względem zapowiedzi i medialnego szumu. U progu rozpoczynających się w piątek nowych rozgrywek najwięcej mówi się o możliwej hegemonii Lecha Poznań, o ambicjach Górnika Zabrze czy nowym otwarciu Widzewa Łódź i jego majętnego właściciela. O Legii - jak nigdy - w końcu jest dużo ciszej.

Warszawiacy na mistrzostwo Polski czekają od 2021 r., ale dziś nikt publicznie nie pręży muskułów i nie zapowiada odzyskania tytułu. Główny winowajca obecnej sytuacji klubu, właściciel Dariusz Mioduski, oraz jego ludzie nie brylują w mediach i nie opowiadają, że Legii się coś należy. Że jest zbyt wielka, by być piątą lub szóstą siłą Ekstraklasy. Nie jest. W dwóch ostatnich sezonach Legia była co najwyżej przeciętniakiem, który zajmował miejsce adekwatne do osiąganych wyników. Właśnie piąte i szóste.

Legia musi gonić czołówkę

Pycha, błędne przeświadczenie o własnej sile i koszmarne zarządzanie doprowadziło klub do miejsca, w którym jest dzisiaj. Miejsca, z którego musi gonić ligowych rywali, a nie - jak to było jeszcze niedawno - im uciekać. Dziś Legia mocno odczuwa błędy z przeszłości, które odbijają się na jej sytuacji przed startem nowego sezonu.

Chociaż przed rokiem w Warszawie wszystko robiono w chaosie i na ostatnią chwilę, słów o konieczności odzyskania mistrzostwa Polski nie brakowało. Legia do granic możliwości naciągnęła budżety, chwaląc się, że pierwszy raz w historii wydała na pensje ponad 100 mln złotych. Nie ona pierwsza, i nie ostatnia przekonała się, że pieniądze to nie wszystko. Chora sytuacja w klubie doprowadziła do koszmarnej jesieni i rozpaczliwego ratowania sezonu. Mimo że ostatecznie Legia otarła się nawet o europejskie puchary, to poprzedni sezon jeszcze długo będzie odbijał się jej czkawką.

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Kiedy najwięksi ligowi rywale latem wydawali pieniądze na transfery i bili kolejne rekordy, Legia cięła koszty i szukała oszczędności, gdzie tylko mogła. W klubie woleli rozwiązać kontrakt z Kacprem Urbańskim, by nie płacić mu pensji, niż żyć w nadziei, że znajdzie się ktoś, kto piłkarza odkupi. Z sytuacji skorzystał Górnik, który szybko przejął pomocnika. Podobnie było z Jeanem Pierre'em Nsame, który nie przedłużył kontraktu w Legii i trafił do Pogoni Szczecin. Kiedyś Warszawiacy sprowadzali do siebie ligowe gwiazdy, teraz jej istotni zawodnicy szukali w Polsce szczęścia gdzie indziej.

Gdy inni solidnie się wzmacniali, Legia niskim kosztem uzupełniała kadrę. Radovana Pankova ma zastąpić Zoran Arsenić. O ile to piłkarz w Polsce uznany, którego Marek Papszun doskonale zna i ceni, o tyle zdrowie i forma 32-latka rodzą pytania. Juergen Elitim do dziś nie doczekał się następcy, a jakości ofensywie ma dodać Michal Sevcik, który w tak dużym klubie jeszcze sobie nie poradził. Zamiast Nsame gole ma zaś gwarantować Łukasz Zjawiński, który w karierze zdobył jedną bramkę w Ekstraklasie. OK, w ostatnich dwóch latach błyszczał w I lidze, ale czy na wyższym poziomie też sobie poradzi?

O Legię jest dziś znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Zresztą nie może być inaczej, jeśli drużyna, która wiosną miała braki kadrowe, dziś wcale nie wydaje się silniejsza. Liczba stoperów jest mocno ograniczona, na wahadłach trzeba liczyć na kolejną młodość Pawła Wszołka i wracającego do zdrowia Rubena Vinagre'a, o gole mają zadbać potężnie (i słusznie) krytykowany Milaeta Rajović oraz zawodnicy, którzy do niedawna grali w I lidze. Tylko obsada bramki i środka pola nie budzi większych zastrzeżeń, choć i tu rewelacji nie ma.

Papszun to największa nadzieja Legii

Gdzie upatrywać nadziei, skoro od kadry Legii z każdej strony bije przeciętnością i niepewnością? Bez wątpienia największą (i jedyną?) nadzieją dla kibiców jest Papszun. Trener Warszawiaków tchnął w nich nadzieję już wiosną, kiedy podniósł drużynę po fatalnej jesieni. W rundzie rewanżowej Ekstraklasy lepiej od Legii punktował tylko Lech, a zespół Papszuna skończył sezon czterema wygranymi z rzędu. Takiej serii w lidze warszawska drużyna nie miała od ponad trzech lat.

Papszun to dziś najważniejsza osoba w klubie. To wokół niego kręci się praca pierwszej drużyny i pionu sportowego. Trener jest konkretny i wymagający, a piłkarze mówią, że z taką intensywnością treningów nie spotkali się nawet w klubach zagranicznych. Papszun to absolutne przeciwieństwo klubu z ostatnich lat. U niego liczy się konkret i praca, a nie puste slogany i nieuzasadnione oczekiwania. I to może dać pozytywny efekt nawet przy tak ograniczonej kadrze.

Czy Legia jest faworytem do mistrzostwa? Zdecydowanie nie. Ale czy może rzucić wyzwanie Lechowi? W teorii też nie, na co wskazywałaby siła poznańskiej drużyny i wynik ostatniego meczu obu zespołów. W praktyce może być jednak inaczej. Zwłaszcza że Legia nie będzie grała w europejskich pucharach, co w Ekstraklasie ma ogromne znaczenie. Tylko jeden mecz w tygodniu może się okazać jednym z największych, o ile nie największym sprzymierzeńcem Legii w tym sezonie.

Obecna sytuacja Legii przypomina tę sprzed czterech lat. Wtedy drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia też nikogo na kolana nie rzucała i miała za sobą sezon, w którym długo biła się o utrzymanie. Wtedy pokora i ciężka praca z dobrym trenerem doprowadziła Warszawiaków do zdobycia Pucharu Polski i wicemistrzostwa kraju. Teraz podobny wynik uznałbym za sukces i dobre podwaliny pod coś większego. Ale to odległa perspektywa. Na razie najważniejsze są pokora i praca.