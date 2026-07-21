Gwiezdny mecz Lecha. To za takie momenty mistrz płacił krocie

Rozbicie mistrza Danii 4:1 na wyjeździe w eliminacjach Ligi Mistrzów strudzonym latami europejskich niepowodzeń kibicom może wyglądać na dowód kolosalnego postępu, jaki zrobił Lech Poznań i w ogóle polski futbol klubowy w ostatnich latach. To prawda, ale z jednym zastrzeżeniem. Najlepsza polska drużyna nie zaczęła grać wyraźnie lepiej niż wcześniej. Przystąpiła jednak do rozgrywek jako znacznie silniejsza organizacja. I to pozwoliło w 90 minut rozstrzygnąć dwumecz, choć wydarzenia na boisku długimi fragmentami tego nie zwiastowały.

REKLAMA

Różni mistrzowie Polski, ale Lech zwłaszcza, mieli tradycję przystępowania do gry o Ligę Mistrzów, walcząc sami ze sobą. Gdy już startowała Ekstraklasa, notorycznie można było w poprzednich latach odnieść wrażenie, że Polska wysyłała do walki o najsilniejsze klubowe rozgrywki nie tę drużynę, którą powinna. Podczas gdy mistrz tracił najlepszych piłkarzy z powodu transferów czy kontuzji, ktoś inny zwykle pokazywał formę, jaką chciałoby się widzieć w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dość powiedzieć, że Niels Frederiksen został pierwszym w XXI wieku trenerem Lecha, który przetrwał na stanowisku pełny sezon po zdobyciu mistrzostwa.

Mistrz gotowy jak nigdy

Tegoroczny Lech do tego schematu nie pasuje. Przystępuje do rywalizacji z tym samym trenerem, co w poprzednich dwóch latach. Uniknął plagi kontuzji, która zeszłego lata osłabiła go na długie miesiące. Jeśli tracił zawodników, to tylko takich, których następców miał już gotowych. Nawet jeśli nie można w tym sensie jeszcze uznać, że się wzmocnił, na pewno się nie osłabił. W rywalizacji o Superpuchar wyglądał dokładnie tak, jak w pieczętującym tytuł majowym meczu w Radomiu: nawet szybko stracona bramka w niczym nie zachwiała pewności Lecha, że jest lepszy i wkrótce odrobi straty z nawiązką. Doświadczenie europejskie też nie było bez znaczenia. Trener w minionym sezonie mógł zobaczyć, co działa, a co nie, na tym poziomie. Zwykle, nawet jeśli ktoś w Polsce zdąży się o tym przekonać i wyciągnie z lekcji coś konstruktywnego, nie ma okazji tego wdrożyć już cztery miesiące później. A tyle dzieliło ostatnie pucharowe mecze Lecha.

Zobacz wideo Argentyna: rozruchy po porażce w finale MŚ. Kibice żegnają Messiego

A jednak już pierwsze minuty meczu w Randers, gdzie rozgrywa europejskie mecze mistrz Danii, pokazały, że rację mieli ci, którzy twierdzili, że Kolejorz trafił na najtrudniejszego rywala z możliwych na tym etapie. Osłabiony personalnie, czy nie, po drugiej stronie stał przeciwnik zorganizowany, aktywny bez piłki, mający klarowny plan na mecz i w żaden sposób nieprzestraszony przyjazdem mistrza Polski. Pachniało to wieloma niemiłymi zderzeniami polskiej piłki z rywalami, którzy mieli być do przejścia, a okazali się za silni.

A potem Joel Pereira podał piłkę Mikaelowi Ishakowi

Żadna to groźna sytuacja, kolejna piękna asysta Portugalczyka. Ot, zwyczajne podanie bocznego obrońcy do napastnika. To umiejętności kapitana Lecha zamieniły ją w sytuację bramkową. Przyjęcie nogą dalszą od rywala, natychmiastowy strzał słabszą stopą. Nie do obrony, pod poprzeczkę. Sytuacja wyceniana przez FotMob na 0,06 gola oczekiwanego. Czyli mówiąc po ludzku: w identycznych okolicznościach tylko sześć strzałów na sto ląduje w siatce. Chyba że strzela Mikael Ishak.

Nic tego gola nie zapowiadało, a gole zmieniają mecze. Zanim gospodarze podnieśli się po niespodziewanym ciosie, przyjęli kolejny, bo Luis Palma poza polem karnym uprzedził wychodzącego bramkarza, który dotknął piłkę ręką. Grając jedenastu na dziesięciu i mając naprzeciw siebie wyraźnie zdruzgotanych przebiegiem wydarzeń rywali, łatwiej było przed przerwą przeprowadzić kombinację zakończoną drugim golem Patrika Walemarka.

Błyski rekordzistów

Nietrudno było dostrzec, że Jakob Poulsen, trener Aarhus, skutecznie natchnął w przerwie zawodników do walki i przekonał, że 0:2 w dziesiątkę to wcale nie jest beznadziejny wynik. Duńczycy zasłużenie strzelili gola, wykorzystując zbyt wolny powrót Pereiry. A gdyby nie interwencja Michała Gurgula, który krótko potem wybił piłkę lecącą do pustej bramki, doprowadziliby do wyrównania. W fazie, w której trybuny uwierzyły, że ich ulubieńców stać na niespodziewane podniesienie się z desek, Terry Yegbe, nowy nabytek Kolejorza, jakby od niechcenia huknął z kilkudziesięciu metrów w okienko. Wynik tego strzału w golach oczekiwanych to 0,02. Czyli tylko dwa procent takich uderzeń kończy się w ten sposób. Historia sprzed przerwy się powtórzyła i chwilę później sfrustrowani Duńczycy stracili kolejnego gola, przy którym majstersztykiem było nienaganne przyjęcie Walemarka. 4:1, to był nokaut.

Co łączy wszystkich strzelców goli z meczu w Danii, to fakt, że nie byli bohaterami niespodziewanymi. Owszem, niekoniecznie oczekiwano po Yegbem, że będzie ładował piłki w okienka z 30 metrów albo że Walemark, który nie strzelił dotąd w europejskich pucharach gola, nagle strzeli dwa. Ale każdy był witany w Poznaniu z wielkimi oczekiwaniami. Każdy wymagał od Lecha sięgnięcia głębiej do kieszeni z myślą o wyraźnym podniesieniu zespołu. Dotyczy to także Palmy, który zapracował na wykluczenie bramkarza. Trzech z czterech najdroższych nabytków w historii Lecha odegrało w Danii kluczowe role. By mieć ich u siebie, Poznaniacy musieli zapłacić za same transfery dziewięć milionów euro. Wkrótce mogą przynieść jednak znacznie więcej. Każdego sprowadzano do Polski z dużego klubu – Norymbergi, Celticu, Feyenoordu Rotterdam, FC Metz. Czyniono to z myślą właśnie o tym, że kiedyś w stykowym meczu o wielką stawkę z niewygodnym rywalem, okażą się języczkiem u wagi.

Nagroda za lata pracy

Lech i Aarhus były w miarę równorzędnymi drużynami, jak sugerowano po losowaniu. Ale Lech miał znacznie lepszych piłkarzy, których indywidualna jakość stanowiła na końcu różnicę. Zwykle to Polacy byli po drugiej stronie barykady. Nawet jeśli w eliminacjach Ligi Mistrzów grali jak równy z równym, zazwyczaj ktoś z rywali popisywał się nagle decydującym błyskiem geniuszu. Przebieg meczu w Danii można porównać do rywalizacji Rakowa Częstochowa z Karabachem sprzed trzech lat, gdy wyrównane zmagania rozstrzygnął fenomenalny strzał Sonny’ego Kittela, ściągniętego chwilę wcześniej z 2. Bundesligi właśnie dla takich zagrań. Niemiec, notabene, okazał się w Częstochowie niewypałem, ale wtedy zrobił, co do niego należało. Nikt później nie dotarł tak blisko, jak Raków do bram Ligi Mistrzów. Zatrzymał go wówczas… mistrz Danii.

Od sztabu Frederiksena trzeba oczekiwać krytycznego spojrzenia na pierwsze fragmenty obu połów, gdy Lech dawał się zdominować nawet osłabionemu przeciwnikowi. Rywal z lepszymi piłkarzami pewnie byłby to w stanie wykorzystać mocniej, niż tylko strzelając jednego gola. Ale właściciele Kolejorza mogą pogratulować sobie, że w eliminacjach Ligi Mistrzów mają dziś lepszych piłkarzy niż mistrz Danii. To pokazuje, jak dobrą pracę wykonali w ostatnich latach na rynku transferowym, ale też jak popchnęli do przodu klub pod względem finansów i marki, że gracze pokroju Palmy, Yegbego, czy Walemarka chcą tutaj trafiać, a Ishaka udało się nawet nakłonić, by spędził w Poznaniu całą epokę. Na takie strzały z niczego, jakie oddawali w Danii Ishak czy Yegbę trzeba było sumienne pracować na wielu polach przez szereg lat.

Nowy komfort mistrza Polski

Mecz z Aarhus pokazał, że Lech będzie musiał zachować maksymalną czujność do samego końca eliminacji, bo daleko mu do drużyny bez wad. Nawet jeśli Sabah Baku, KUPS, czyli potencjalni rywale w trzeciej rundzie eliminacji, albo drużyny, na które Kolejorz może trafić w decydującej rundzie, mogą być teoretycznie słabsze od mistrzów Polski, nerwowych momentów, jak we wtorek w Danii, czeka jeszcze kibiców cała masa. Sytuacja, w której Lech Poznań ma wyróżniające się jednostki nawet w skali eliminacji Ligi Mistrzów, to jednak nieznany polskim klubom komfort, dający nadzieję, że w kolejnych trudnych momentach znów znajdzie się w Lechu ktoś, kto weźmie resztę kolegów na plecy.

W stolicy Wielkopolski panuje w tym roku większa niż zwykle nadzieja na pierwszy w historii klubu awans do Ligi Mistrzów, bo Lech, dzięki ciułaniu punktów do klubowego rankingu w poprzednich latach oraz sprzyjającym mu rozstrzygnięciom w innych ligach, będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji. Chyba jeszcze ważniejszym odkryciem jest jednak, że ma przynajmniej kilku piłkarzy, którzy na tym poziomie, zupełnie jak w Ekstraklasie, mogą mu pozwalać wygrywać mecze wcale niewyglądające na łatwe, lekkie i przyjemne. Wynik z Danii na pewno nie odzwierciedla w pełni przebiegu meczu. Ale zwykle takie zdanie wygłaszaliśmy, próbując tłumaczyć polski zespół z wysokiej porażki. Pisanie go ich efektownym zwycięstwie to zupełnie nowy rodzaj przyjemności.