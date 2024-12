Mbappe szczerze o relacji z Messim. Jeden moment zmienił wszystko

Kylian Mbappe i Leo Messi mieli okazję przez dwa lata dzielić wspólnie szatnię PSG w latach 2021-2023. W tym czasie paryżanie wygrali zaledwie dwa mistrzostwa i Superpuchar Francji. Magiczny - na papierze - tercet z Neymarem nie przyniósł triumfu w Lidze Mistrzów i latem 2023 roku Messi odszedł z Paryża. Po drodze Francuz z Argentyńczykiem zmierzyli się w finale mistrzostw świata w Katarze. Mbappe zdobył hat-tricka, a Messi ustrzelił dublet, a o końcowym wyniku rozstrzygnęła seria rzutów karnych, która poszła po myśli "Albicelestes".

W niedzielę francuski Canal+ wyemitował wywiad, którego Kylian Mbappe udzielił w programie "Clique". Francuz wypowiedział się m.in. o pierwszych miesiącach w Realu Madryt, problemach psychicznych, czy oskarżeniach o gwałt.

Kylian Mbappe opowiedział o relacji z Leo Messim

W rozmowie nie zabrakło tematu relacji Mbappe z Leo Messim po finale mistrzostw świata oraz kwestii Złotej Piłki. - Przegrałem finał mistrzostw świata, więc to Messi po nią [Złotą Piłkę - przyp. red.] sięgnął. To normalne. Gdybym ja wygrał mundial, to bym dostał tę nagrodę - przyznał Mbappe.

- Złość po finale i relacje z Messim w PSG? To Messi. Szanujesz Messiego. Wiesz, jest jedną z żyjących legend futbolu. Ale szczerze? Byłem bardzo zły pierwszego dnia - opowiadał Francuz ze śmiechem. - To było miłe, bo pierwszego dnia po powrocie do treningów przełamaliśmy lody. Dopiero, co stoczyliśmy epicką bitwę, którą widział cały świat, a teraz wróciliśmy do tego samego zespołu. Pierwsze co zrobiliśmy, to śmialiśmy się razem, ponieważ wiedzieliśmy, że daliśmy z siebie wszystko. Powiedział do mnie: "Hej, już jeden mundial wygrałeś. Musiałeś mi pozwolić wygrać ten". Wtedy mu odpowiedziałem: "Tak, ale chciałem wygrać kolejny!" - opowiadał Mbappe.

- Po tym wszystkim wymieniliśmy się wspomnieniami z finału. To miłe pokonać gościa po drugiej stronie i usłyszeć, co on myśli. Śmialiśmy się z tego. Ostatecznie, przez drugą część sezonu świetnie się dogadywaliśmy. Ten finał nas zbliżył - podkreślił. Francuz zaznaczył, że przez dwa lata gry z Messim wiele się od niego nauczył. Tłumaczył, że Argentyńczyk wszystko robi dobrze i wiele od niego podejrzał na treningach.

- Nie miałem żadnego problemu w kontakcie z nim. Stworzyliśmy relację, w której mógł zobaczyć, jak bardzo go szanuję. Nieważne, że ja jestem Kylianem, a on Messim - podsumował.

W obecnym sezonie Kylian Mbappe zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty w 21 występach dla Realu Madryt.