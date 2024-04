Ostatnie nagranie Mike'a Tysona budzi niepokój. "Przykro się to ogląda" [WIDEO]

Mike Tyson to absolutna legenda boksu, najmłodszy w historii mistrz świata federacji WBC w wadze ciężkiej (w momencie zdobycia tytułu miał 20 lat). Ostatni zawodowy pojedynek stoczył w 2005 r. (porażka z Kevinem McBride'em), od tamtego czasu bierze za to udział w walkach pokazowych. To wywołuje niemałe kontrowersje.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Mike Tyson przygotowuje się do walki z Jakiem Paulem. Wszystko pokazuje w sieci

20 lipca Tyson będzie walczył z amerykańskim influencerem Jakiem Paulem. Przed tym pojedynkiem legendarny pięściarz często pokazuje w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego przygotowania do walki. Jeden z filmów wywołał spore kontrowersje, amerykański promotor i były zawodnik UFC Chael Sonnen wręcz podważał jego autentyczność.

We wtorek 16 kwietnia 57-latek opublikował kolejne nagranie z treningów. Widać na nim, jak sprintem pokonuje krótki odcinek, całość trwa dosłownie kilka sekund. "Idę po ciebie" - odgrażał się Paulowi, ale nie przekonało to wielu internautów, którzy wyrazili obawy o byłego mistrza świata, po którym wyraźnie widać upływ czasu.

Internauci komentują nagranie z treningu Mike'a Tysona. "Ludzie nie rozumieją"

"Nikt nie powinien walczyć w wieku 58 lat (Tyson obchodzi urodziny 30 czerwca - red.), nie podoba mi się to", "Nie wygląda to dobrze" , "Naprawdę przykro się to ogląda, "Ludzie nie rozumieją starzenia się. Przez krótki czas może zrobić to, co młodszy zawodnik. Ale nie dorówna 20-kilkulatkowi" - napisali w komentarzach pod filmem.

Niektórzy przekonywali, że nie można skreślać legendy. "To wideo robi jeszcze większe wrażenie! W miarę starzenia się sprint staje się coraz większym wyzwaniem. Wygląda na to, że Mike ciężko trenuje", "Tryb bestii", "Wygląda lepiej niż 90 proc. mężczyzn, a ma prawie 60 lat. Niesamowite" - czytamy.

Lipcowa walka Mike'a Tysona z Jakiem Paulem będzie transmitowana wyłącznie na Netfliksie. 27-letni influencer w 2020 r. przeszedł na zawodowstwo. Jego bilans to dziewięć zwycięstw i jedna porażka.