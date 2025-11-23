Wieści gruchnęły tuż po wyścigu! To może zaważyć o tytule mistrza świata F1

Po GP Las Vegas Holender mógł stracić już nawet matematyczne szanse na zwycięstwo, ale nie miał zamiaru się poddawać. Z pole position startował Lando Norris, który popełnił błąd na pierwszym zakręcie i wypadł na pobocze, co wykorzystali Max Verstappen i George Russell z Mercedesa.

Verstappen wykorzystał błąd Norrisa

Kiedy kierowca Red Bulla wyszedł na pierwsze miejsce, kontrolował cały wyścig, który składał się z 50 okrążeń. Lando Norris musiał gonić po fatalnym błędzie nie tylko Holendra, ale i Russella, co dopiero mu się udało pod koniec wyścigu. Jednak nie anglik nie był w stanie już dogonić Verstappena i finiszował drugi z prawie 21-sekundową stratą.

Russell stanął na najniższym stopniu podium, mimo ogromnych problemów. Jak relacjonuje serwis formula1.com, kierowca narzekał na problemy z układem kierowniczym swojego Mercedesa. Czwarty był Oscar Piastri, a kolega Russella z Mercedesa - Kimi Antonelli przekroczył linię mety jako piąty.

Dalej finiszowali Charles Leclerc, Carlos Sainz i Isack Hadjar. Top 10 uzupełnili Nico Hulkenberg oraz Lewis Hamilton. Serwis podkreśla, że kierowca Ferrari zdobył punkt, mimo że startował z końca stawki.

W tym wyścigu nie zabrakło również kolizji - Gabriel Bortoleto na pierwszym zakręcie uderzył w bok Lance Strolla i obaj kierowcy musieli się wycofać. "W wyniku tego incydentu Brazylijczyk otrzymał karę cofnięcia o pięć miejsc na starcie podczas kolejnego wyścigu" - informuje formula1.com. Z rywalizacji musiał się wycofać także Alex Albon, który w wyniku zderzenia z tyłem auta Hamiltona, musiał wymienić przednie skrzydło.

Verstappen wciąż ma szanse na mistrzostwo

Zwycięstwo kierowcy Red Bulla oznacza, że podtrzymał on matematyczne szanse na tytuł mistrzowski. Verstappen zmniejszył przewagę kierowcy McLarena w klasyfikacji generalnej do 42 punktów. Coraz bliżej końcowego sukcesu jest jednak Norris, który w Las Vegas ponownie powiększył przewagę nad Piastrim, który był czwarty.

Kolejnym przystankiem będzie Grand Prix Kataru, które odbędzie się w dniach 28-30 listopada. Na zakończenie sezonu kierowcy F1 wystartują 7 grudnia w GP Abu Zabi.

Klasyfikacja generalna F1:

Lando Norris (McLaren) - 390 pkt Oscar Piastri (McLaren) - 366 pkt Max Verstappen (Red Bull) - 341 pkt George Russell (Mercedes) - 276 pkt Charles Leclerc (Ferrari) - 214 pkt

McLareny zostaną zdyskwalifikowane? Szokujący raport po GP Las Vegas

Co ciekawe, po tym wyścigu profil "Karol z CyrkF1" udostępnił w serwisie X dokument, w którym złożono raport techniczny dot. bolidów McLarena, co może wstrząsnąć całą stawką i zmienić sytuacje w klasyfikacji generalnej.

"Oba bolidy McLarena będą zdyskwalifikowane. Ich sprawy zostały skierowane do sędziów z powodu nadmiernego starcia deski pod bolidami. Zawsze są za to dyskwalifikacje. To kompletnie zmieni sytuację w mistrzostwach" - czytamy. "Obaj kierowcy McLarena zagrożeni dyskwalifikacją – zbyt mocno starte deski w obu samochodach. Czekamy na oficjalną decyzję, ale w takich przypadkach nie ma zmiłuj. Ależ to będzie zwrot akcji w mistrzostwach. Max Verstappen sporo zyska…" - napisał dziennikarz Mikołaj Sokół.