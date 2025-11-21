Kompromitacja w F1. Przedwczesny koniec

Trwa 22. runda sezonu Formuły 1. Najlepsi kierowcy świata zawitali do Las Vegas, gdzie rywalizują na tamtejszym ulicznym torze Strip Circuit. Na sobotę zaplanowany jest jeden trening oraz kwalifikację, z kolei w niedzielę odbędzie główny wyścig. W piątek natomiast przeprowadzono dwa treningi. Ten drugi z poważnymi problemami...

Dobra forma Leclerca w Las Vegas. Dwa razy na podium w treningach

Początek przebiegał dość spokojnie. W trakcie pierwszego treningu sędziowie tylko kilka razy pokazali żółtą flagę. Najszybszy okazał się Chales Leclerc z czasem 1:34.802. Za nim uplasowali się Alexander Albon oraz Yuki Tsunoda. Zaskakującą nisko znaleźli się kierowcy McLarena. Lando Norris był 6., a Oscar Piastri 8. Więcej emocji dostarczył jednak trening numer 2.

Tuż przed nim w Las Vegas trochę popadało, dlatego kierowcy ścigali się po śliskiej nawierzchni. Kłopoty z nią miał m.in. Leclerc, który w pewnym momencie był bliski uderzenia w bandę. Na szczęście zdołał się wyratować. Mimo tych kłopotów kierowca Ferrari znów plasował się w czołówce. W drugiej części treningu lepszy czas od niego wykręcili jedynie Lando Norris i Kimi Antonelli. Monakijczyk nie zdążył jednak odpowiedzieć.

Drugi trening w Las Vegas przerwany. Nietypowy problem

Wszystko przez perypetie, jakie wydarzyły się na kilkanaście minut przed planowanym zakończeniem zmagań. Kiedy kierowcy zaczęli przechodzić na opony miękkie, wyścig nagle został przerwany. Powodem była ruszająca się studzienka kanalizacyjna na 17. zakręcie. Po 10 minutach trening wznowiono. Mimo to tylko nielicznym udało się przetestować nowe ogumienie.

Niedługo po wyjeździe awarię skrzyni biegów zgłosił Leclerc i zjechał na pobocze. Wiele jednak nie stracił, bo chwilę później rywalizacja zakończyła się dla wszystkich pozostałych uczestników. Wyścig raz jeszcze przerwała czerwona flaga - znów w związku z wadliwą studzienką. W tej sytuacji zmagania przedwcześnie zakończono, a zwycięzcą drugiego treningu został Lando Norris. Podium uzupełnili Antonelli i Leclerc.