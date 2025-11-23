Kolejny blamaż Legii, a potem jeszcze te słowa kapitana. Gorzej być nie może

Legia Warszawa wciąż pozostaje w kryzysie. Stołeczny klub czeka prawie dwa miesiące na kolejne zwycięstwo. Tym razem Legia zremisowała 2:2 z Lechią Gdańsk, a Legię uratował Wojciech Urbański, strzelając gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry. "Trudno zliczyć wulgarne okrzyki i przyśpiewki, jakie w sobotni wieczór znów pojawiły się na stadionie przy Łazienkowskiej. Ale frustracji kibiców Legii Warszawa nie można się dziwić" - pisze Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Kapustka nie ma wątpliwości. "Legia prosiła się o to, by przegrać"

Po zakończeniu spotkania Bartosz Kapustka stanął do wywiadu z Canal+ Sport. Kapitan Legii mówi wprost, że jego zespół mógł przegrać z Lechią.

- Zagraliśmy słabe spotkanie. Prosiliśmy się o to, by przegrać. Lechia miała szanse w drugiej połowie, które mogła wykorzystać i sytuacja byłaby jeszcze gorsza. Trudno szukać jakichś pozytywów. Na pewno to trudny moment – widać, że on jest, nie ma co ukrywać. Za nami kolejny mecz bez zwycięstwa. Bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje - my, piłkarze, i wszyscy ludzie blisko nas. Na pewno nie mamy aż tak słabej drużyny, biorąc pod uwagę obecną chwilę. Tak uważam - powiedział.

Kapustka zauważył, że w grze Legii jest spora nerwowość. - Po straconych bramkach było widać, że podejmujemy nerwowe decyzje, nie wykonujemy naszych założeń, łatwo tracimy piłkę, nie kreujemy sytuacji. Widać, że jest nerwowość w naszej grze. Myślę, że to sprawa indywidualna. Nikt nikogo nie wyleczy. Każdy musi uderzyć się w pierś, spojrzeć w lustro, porozmawiać samemu ze sobą, co może robić lepiej, i pracować nad tym. Każdy musi zacząć od siebie. Nie ma w tym momencie zawodnika Legii, który może być z siebie zadowolony i może nie mieć do siebie zarzutów - dodaje reprezentant Polski.

- Wiemy, że strzeliła bodajże siedem goli po autach - czy bezpośrednio, czy po wycofaniach. W sobotę dostaliśmy pierwszą bramkę po wrzucie z autu… Futbolówka się odbiła, ktoś wygrywa pojedynek główkowy, a zawodnik gości trafia do siatki. Możemy mówić różne rzeczy, przygotowywać się na wiele scenariuszy, ale jeśli rozmawiamy o tym, a potem tracimy gola, po którym zaczynamy grać nerwowo i łatwo tracimy piłkę, to trudno o cokolwiek walczyć - tłumaczył Kapustka.

Kapustka mówi o nowym trenerze. "Nie jestem dyrektorem sportowym"

W trakcie wywiadu nie mogło zabraknąć wątku z szukaniem nowego trenera przez Legię. Kapustka od razu się odciął od tej kwestii i stwierdził, że to nie są jego obowiązki.

- Myślę, że my, jako drużyna, nic nie wiemy. Codziennie przychodzę do klubu, by jak najlepiej wykonywać swoją pracę, by jak najlepiej trenować i występować w meczu. Na tę chwilę sytuacja jest taka, jak wczoraj czy parę tygodni temu. Rozumiem pytanie, ale nie będę wchodził w buty ludzi, którzy podejmują takie decyzje i mają takie zagwozdki. Zostawiam to ludziom, którzy dokonują takich wyborów. Nie jestem dyrektorem sportowym, nie ma mnie w zarządzie, nie decyduję o takich rzeczach - odpowiedział.

- Czy w naszych głowach jest wizja Legii grającej w I lidze? Nie - podsumował Kapustka.

Legia wróci do gry w czwartek, kiedy to zmierzy się ze Spartą Praga w rozgrywkach Ligi Konferencji. Na samym początku grudnia Legia zagra na wyjeździe z Motorem Lublin.

