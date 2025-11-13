Szejk z Kataru zobaczył Polskę i wydał wyrok. "Nie potrafię zliczyć"

Nasser Al-Attiyah przyjechał w czwartek do Polski w ramach przygotowań do Rajdu Dakar. Katarczyk jest kierowcą Dacii i marzy o szóstym triumfie w prestiżowej imprezie. Dacia natomiast coraz odważniej wkracza w świat rajdów terenowych. Powód jest jasny - dzięki motorsportowi chce dotrzeć do większej liczby klientów. Al-Attiyah może dać tej marce sporo dobrego. Sam natomiast bardzo cieszył się z faktu, że może przebywać w naszym kraju.

Al-Attiyah zachwycony Polską. "Nie potrafię już zliczyć"

Mimo że kilku uznanych zawodników zobaczymy w barwach Dacii w sezonie 2026, w tym samego Sebastiana Loeba, to do Polski przyjechał tylko Katarczyk.

- Gdy kierownictwo Dacii powiedziało, że mamy jechać do Polski, aby promować Dakar, to powiedziałem od razu, że będę szczęśliwy, jeśli padnie na mnie - podkreślił w rozmowie z WP SportoweFakty.

54-latek nie ogranicza się tylko do rajdów terenowych. Ogółem można powiedzieć, że ma bogatą karierę w motorsporcie. A z Polski nie raz wywoził dobre wspomnienia. Wszystko dlatego, że kilkukrotnie wygrywał rajd Baja Poland. Do tego startował również w Mikołajkach w Rajdzie Polski.

- Nie potrafię już zliczyć, ile razy odwiedzałem Polskę. Myślę, że to było co najmniej dziesięć razy, ale prawdopodobnie dużo więcej - dodał Al-Attiyah.

Co jest najpiękniejszego w Polsce? Katarczyk wspomina o jedzeniu

Al-Attiyah i jego rodzina dysponują ogromnym majątkiem. Portal uaestories.com oszacował go na 3 miliardy dolarów. 54-latek to nie tylko doskonały rajdowiec, ale również strzelec. W 2012 roku na igrzyskach olimpijskich wywalczył brązowy medal w skeecie. Jak podkreśla, olimpijski krążek znaczy dla niego najwięcej. A co sprawia, że uwielbia Polskę?

- Widać w was pasję do motorsportu. Lubię tu przyjeżdżać i to nie tylko na rajdy. Macie piękne tereny do jazdy w terenie i treningów, ale też muszę przyznać, że Polska jest niesamowita. Macie również pyszne jedzenie - skwitował.