Metryka Roberta Kubicy problemem dla F1? Wcale nie chodzi o wiek

Skład Alfy Romeo na najbliższy sezon będzie opierał się na Valtterim Bottasie i Chińczyku Guanyu Zhou. Mimo nadziei wielu kibiców, o powrocie Kubicy do regularnych startów, krakowianin będzie musiał zadowolić się rolą rezerwowego kierowcy swojego teamu, już trzeci sezon z rzędu. Priorytetową postacią dla szwajcarskiego zespołu, szczególnie przed rozpoczęciem nowego sezonu był wspomniany Zhou, który miał sprowadzić do zespołu szereg sponsorów. Szefwie teamu zakładali w zeszłym sezonie, że wsparcie z tytułu potencjalnych nowych współprac osiągnie poziom nawet 30-35 mln dolarów. 23-latek podpisał niedawno nowy kontrakt i w tym sezonie dalej będzie jeździł dla Alfy Romeo, mimo że pozyskiwanie sponsorów na rynku wschodnim nie okazało się jeszcze tak owocne, jak przypuszczano.

"Robert jest dla nas ogromnym wparciem"

Ewidentnie można mówić tu o "problemie" Robert Kubicy. I co ciekawie, nie chodzi tu o umiejętności czy wiedzę techniczną Polaka, bo te wszyscy związani z F1 stawiają na najwyższym półce. – Jest po ciężkim wypadku, więc mogłoby być mu ciężko wytrzymać trud całego sezonu – tak o kierowcy wypowiedział się w kwietniu tego roku jego pracodawca, Frederic Vasseur. Alfa Romeo wyraźnie postawiło na młodego Chińczyka, który swoją personą pomaga rozwijać team dzięki potencjalnym inwestorom ze wchodu i co wydaje się być najważniejsze, jest aż 14 lat młodszy od Roberta Kubicy. Szef zespołu zdaje się nie podważać roli Polaka, mówiąc: – Robert z pewnością doskonale rozumie bolidy, technologię, jest dla nas ogromnym wsparciem w tym zakresie.

Z drugiej zaś strony, jak mantra wraca argument o groźnym wypadku sprzed 11 lat, który zdaniem Francuza, wciąż stanowi przeszkodę w regularnych startach w F1: – Jego wiedza jest bezcenna, ale pamiętajmy, że ma już prawie 40 lat i jest po ciężkim wypadku, więc mogłoby być mu ciężko wytrzymać trud całego sezonu.

Kubica już udowonił, że nie zna ograniczeń

Kwestia wypadku jest równie dyskusyjna, bowiem sezon 2019 pokazał, iż nie stanowią one przeszkody w jeździe bolidem F1. Ówcześnie jeżdżąc w teamie Williamsa, Kubica pokazał, że nawet na niewygodnych i krętych torach, takich jak w Monako czy w Baku, był w stanie rywalizować na podobnym poziomie.

Jeszcze do niedawna, podstawowym kierowcą Alfa Romeo był przecież Fin Kimi Raikkonen, kierowca 5 lat starszy od Kubicy, który odszedł z królowej motorsportu w 2021 roku. Do tego siedmiokrotny Mistrz Świata Lewis Hamilton, jest rówieśnikiem krakowianina, a dwukrotny mistrz świata w barwach Renault Fernando Alonso jest aktualnie najstarszym kierowcą w F1, który liczy sobie 41 wiosen. Zatem argument metryki Roberta Kubicy nie należy do przekonujących. Chodzi o coś więcej, a mówiąc wprost – o pieniądze. Świat F1 coraz bardziej pełen jest młodych, zdolnych kierowców, którzy przebijają się na sam szczyt przez przygodę z F2. Często wchodzą do F1 z pokaźnym zapleczem finansowym i wspierani są atrakcyjnymi kontraktami sponsorskimi. To rozwiązanie zwyczajnie korzystne dla teamów F1 – podpisanie wieloletniego kontraktu z młodym, dobrze rokującym kierowcą, co dodatkowo niesie za sobą szereg różnych korzyści finansowych. W tym wszystkim nazwisko Polaka zdaje się być nieco zapomniane, bo nie przewijało się nawet w transferowych plotkach przed sezonem.

Kubica: To, co dla innych jest niemożliwe, ja robię

Pozycję niepodważalną w teamie ma doświadczony Valtteri Bottas, a kolejną szansę dostał Guanyu Zhou. Szef szwajcarskiego zespołu nie szczędzi sobie ciepłych słów na temat chińskiego kierowcy: – Guanyu to bardzo miły chłopak. Każdy w zespole lubi zarówno jego osobowość, jak i nastawienie. Miał pokorę, by zadawać pytania i uczyć się zarówno od inżynierów, jak i Valtteriego. Cechuje się też inteligencją, bo potrafi wykorzystać wszystkie zdobyte informacje, aby poprawiać się z wyścigu na wyścig. Odczuwamy "efekt Zhou". Udało nam się pozyskać nowych sponsorów dzięki temu, że mamy Guanyu. Jednak to nie jest tak, że tylko chińskie firmy nas wybierają. Część europejskich przedsiębiorstw postawiła na nas, bo chce się rozwijać na chińskim rynku.

– Nie wiem, kiedy Fred to powiedział i mało mnie to interesuje. Wiem jedno. Te moje ograniczenia fizyczne były dużym tematem w 2017 roku i udało mi się je uciszyć. Teraz wraca temat wieku. Każdy ma swoją opinię, a ja pokazałem niejednokrotnie, że to, co dla innych jest niemożliwe, ja robię – tak na słowa szefa Alfa Romeo odpowiedział polski kierowca. Vasseur najchętniej widziałaby Kubicę w roli merytorycznego wsparcia jako członka teamu, jednak wydaje się, że zdeterminowany Kubica nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w F1. W nadchodzącym sezonie znów będzie kierowcą rezerwowym, ale pozostaje mieć nadzieję, że będzie miał nie jedną okazję do udowodnienia swojej wartości.