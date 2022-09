Były szef Ferrari zabrał głos nt. Schumachera. "Są częścią jego życia"

W 2013 roku siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Michael Schumacher uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy na nartach. Życie Niemca i jego rodziny od tamtego czasu uległo zmianie, a bliscy stan zdrowia mistrza trzymają w ścisłej tajemnicy. Kilka szczegółów dotyczących jego życia zdradził Jean Todt.

"Muszą teraz żyć inaczej" Jean Todt wie, czego potrzebuje Schumacher i jego rodzina

Jean Todt w 1993 roku przejął pogrążony w kryzysie zespół Ferrari. W ciągu kilku następnych lat wraz z Michaelem Schumacherem i inżynierem Rossem Brownem wyprowadził włoską stajnię z dołka. Ferrari zdobyło sześć mistrzostw konstruktorów, a w latach 2000-2004 Schumacher pięć razy zostawał najlepszym kierowcą w stawce. Todt po odejściu z Ferrari, w 2009 roku, został szefem Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA), ale nadal pozostawał w dobrych stosunkach ze Schumacherem i jego rodziną.

- Muszą teraz żyć inaczej, ale to dla mnie przywilej być blisko Michaela, Corinny, Micka i Giny - powiedział niedawno Todt w wywiadzie dla włoskiej "La Gazzetta dello Sport".

Todt powiedział też, co według niego jest teraz najlepsze dla Schumachera: - Ważne, żeby był blisko przyjaciół. Te rzeczy są częścią życia i są ważniejsze niż wyniki i nasze ukochane wyścigi. Życie, dla każdego, to nie tylko wyścigi.

Verstappen jak Schumacher? Jean Todt komentuje

Były szef FIA został poproszony także porównanie obecnych kierowców Formuły 1 do Michaela Schumachera. Jego zdaniem kierowcą, który może osiągnąć tyle, co Niemiec jest obecny mistrz świata Max Verstappen. - Podobnie jak Schumi ma do dyspozycji wspaniały samochód. Aby wygrać, każdy kierowca, bez względu na to, jak wyjątkowy, potrzebuje konkurencyjnego samochodu - powiedział Todt i dodał: - Znam Michaela bardzo dobrze. Maxa nie, ale on, podobnie jak Michael, wydaje się bardzo zdeterminowany i bardzo agresywny na torze.

Aktualnie w Formule 1 ściga się także syn legendy tej dyscypliny. Mick Schumacher jest kierowcą zespołu Haas i zajmuje 15. miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 2022. 23-latek w zadebiutował rok temu.