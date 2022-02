Robert Kubica wraca za kierownicę bolidu F1. Alfa Romeo podjęła decyzję

W sezonie 2022 Formuły 1 ponownie będziemy mieli okazję zobaczyć Roberta Kubicę. Krakowianin w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję kierowcy testowego Alfy Romeo. Ekipa z Hinwil oficjalnie potwierdziła, że Polak weźmie udział w przedsezonowych testach nowego bolidu. We wtorek oficjalnie opublikowano harmonogram testów, w którym widnieje nazwisko Kubicy.

Przedsezonowe testy F1 rozpoczynają się już jutro w Barcelonie. Kierowcy pojawią się na starcie o godzinie 9:00 rano. Pierwsza sesja potrwa do godziny 13:00. W sesji popołudniowej, za kierownicą bolidu Alfy Romeo zasiądzie już etatowy kierowca, czyli Valtteri Bottas.

Testy w Barcelonie będą trwać od 23 do 25 lutego. Robert Kubica jednak tylko w środowy poranek będzie miał szansę przetestować nowy model bolidu Alfy Romeo, oznaczony jako C42. Kolejne dni będą należeć już do dwójki pierwszych kierowców. Bedą to wspomniany Valtteri Bottas oraz Guanyu Zhou.

Podczas czwartkowej sesji porannej za kierownicą zasiądzie Valtteri Bottas. Popołudnie będzie natomiast należeć do Zhou. W piątek kolejność się odwróci i to chiński kierowca wystartuje w porannej sesji. Popołudniem za kierownicą znów usiądzie Bottas.

Kolejne testy przed startem sezonu F1 odbędą się w dniach 10-12 marca w Bahrajnie. Wówczas jednak już nie zobaczymy Roberta Kubicy na torze. Polak zajęty będzie bowiem obowiązkami związanymi ze startem w serii wyścigów długodystansowych WEC. Wówczas odbędzie się oficjalny test przed startem sezonu na torze w Sebring. Kubica będzie startował w barwach włoskiego zespołu Prema Orlen Team.

Krakowianin w ubiegłym sezonie dwukrotnie miał okazję zasiadać za kierownicą bolidu Formuły 1 w oficjalnym wyścigu. 37-latek stanął na starcie GP Holandii, oraz GP Włoch. W obu przypadkach zastępował Kimiego Raikkonena. Kubica ukończył wyścigi na kolejno 15. i 14. miejscu. Sezon 2022 Formuły 1 rozpocznie się 20 marca od GP Bahrajnu.

