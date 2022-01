Robert Kubica w nowym zespole! "Nie mogę doczekać się tego wyzwania"

We wtorek zastanawialiśmy się, jakie barwy w Długodystansowych Mistrzostwach Świata (WEC) reprezentować będzie Robert Kubica. Na oficjalnej stronie przy nazwisku Kubicy można było dostrzec jeszcze barwy belgijskiego zespołu WRT, w którym Polak jeździł w 2021 roku. W polu przynależności klubowej natomiast, na nowy sezon, zostało umieszczone już logo Iron Lynx i wymowny napis "Racing with Ferrari". Nie był to przypadek, ponieważ w poprzednim roku Iron Lynx i Prema nawiązały współpracę, która rozpoczyna się od sezonu 2022 WEC.

Robert Kubica ma nowego pracodawcę na 2022 rok. Polak kolejny rok w WEC

Zgodnie z informacjami Kubica w Prema Orlen Team będzie występował z Louisem Deletrazem i Lorenzo Colombo. Obu kierowców Polak zna jeszcze z F3 Euro Series. - Cieszę się, że dołączam do Prema ORLEN Team. Ścigałem się już z nimi w sezonie 2003. Z tamtych czasów znam rodzinę Rosin i kilka kluczowych osób. To nowe wyzwanie dla ekipy i dla mnie - powiedział Polak o projekcie na 2022 rok.

- Z wyścigów aut jednomiejscowych wiemy, że zespół Prema jest niesamowicie konkurencyjny. Nie mogę doczekać się tego wyzwania, które będzie wymagało wytężonej pracy i poświęcenia. Mam nadzieję na mocny początek sezonu, bez poważniejszych problemów - dodał Kubica.

Kiedy będzie można obejrzeć Roberta Kubicę w Długodystansowych Mistrzostwach Świata? Kalendarz WEC 2022 wygląda następująco:

12-13 marca – prolog (Sebring, USA)

18 marca – 1000 mil Sebring

7 maja – 6h Spa-Francorchamps

11-12 czerwca – 24h Le Mans

10 lipca – 6h Monza

11 września – 6h Fuji

12 listopada – 8h Bahrajnu

W poprzednim sezonie Kubica w barwach WRT wygrał mistrzostwo ELMS. Polakowi partnerowali wówczas Louis Deletraz i Yifei Ye. W nowym sezonie Kubicę w belgijskiej ekipie ma zastąpić Sean Gelael, który dotychczas jeździł w zespole JOTA.