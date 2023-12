Wielki powrót Justyny Kowalczyk-Tekieli! Brawo, brawo

Justyna Kowalczyk-Tekieli przez lata cieszyła polskich kibiców występami na trasach Pucharu Świata w biegach narciarskich, w którym czterokrotnie okazała się najlepsza. Sportową karierę zakończyła pięć lat temu. Ostatni pucharowy start zaliczyła w sezonie 2017/2018. Po zakończeniu przygody z rywalizacją na najwyższym poziomie Polka przerzuciła się na starty w maratonach biegowych. Również tam prezentuje się znakomicie, o czym świadczy niedzielne zwycięstwo w La Sgambedzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Justyna Kowalczyk-Tekieli wróciła na trasę w wielkim stylu! Polka wygrała rywalizację Livigo na 30-kilometrowej trasie

Tego dnia 40-latka przystąpiła do rywalizacji we włoskim Livigo, która odbywała się na 30-kilometrowej trasie. Polka minęła jako pierwsza linię mety, nie dając rywalkom żadnych szans. Tym samym obroniła tytuł z poprzedniego roku. Drugie miejsce zajęła Francuzka Emilie Bulle, tracąc 14 sekund do zwyciężczyni biegu. Podium zamknęła Niemka Sigrid Mutscheller, nad którą Polka miała przewagę ponad 2,5 minuty.

Zawodniczka nie kryła ogromnego zadowolenia z odniesionego sukcesu, czym podzieliła się na mediach społecznościowych. - Dobrze, że wciąż potrafię się szybko poruszać na nartach - napisała na Instagramie.

W biegu we Włoszech wzięło udział 71 kobiet i 337 mężczyzn. Najszybszym z nich był Francuz Gerard Agnellet.

Był to trzeci występ Kowalczyk-Tekieli w La Sgambedzie. Pierwszy z nich miał miejsce w 2015 roku, kiedy zajęła 3. miejsce. Później zrobiła sobie kilkuletnią przerwę od tych zawodów, po której wróciła na trasę w 2022 roku, kiedy dobiegła na trasę jako pierwsza. Ponadto, Polka wystąpiła już łącznie w prawie 40 maratonach.