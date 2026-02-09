Jest reakcja KRRiT po tym, co TVP zrobiła z Karolem Nawrockim

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie odbyła się w piątek. W Polsce największe poruszenie wywołało pominięcie przez komentatorów TVP - Piotra Sobczyńskiego i Marka Rudzińskiego - obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Pierwszy z dziennikarzy wspomniał tylko o obecnym na trybunach ministrze sportu Jakubie Rutnickim.

REKLAMA

Zobacz wideo To odmieniło skoki narciarskie? "Przypadek Simona Ammanna był przełomowy"

- Powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich - oznajmił Sobczyński. Rudziński milczał.

KRRiT reaguje na pominięcie Nawrockiego w transmisji TVP

Sprawa stała się polityczna. Dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski bronił swoich pracowników, a prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz wprost określił to mianem "skandalu". Głos zabrał nawet Włodzimierz Szaranowicz, ale on nie znalazł usprawiedliwienia dla swoich kolegów. - Kancelaria Prezydenta dba, by takie infomracje docierały odpowiednio wcześniej - mówił w rozmowie z "Faktem".

Afera ma ciąg dalszy. Zainteresowała się nią Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji.

ZOBACZ TAKŻE: Zdradziła USA, zarabia więcej niż Świątek. Cały świat zastanawia się, kim jest

"Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła postępowanie wyjaśniające wobec Telewizji Polskiej w likwidacji w związku z przebiegiem transmisji ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W tej sprawie KRRiT otrzymała skargi od widzów, którzy zwrócili uwagę na rażące pominięcie w przekazie informacji o obecności Prezydenta RP Karola Nawrockiego, na inauguracji igrzysk" - napisano w komunikacie. "Zdaniem widzów stanowiło to przejaw selektywnego i nierzetelnego informowania odbiorców" - dodano.

- Pominięcie informacji o udziale urzędującego Prezydenta RP w wydarzeniu o międzynarodowej randze, transmitowanym przez nadawcę publicznego, nie może być traktowane jako przypadkowe uchybienie redakcyjne. Tego rodzaju działanie stanowi poważne naruszenie standardów rzetelności, bezstronności oraz kompletności przekazu, do których zobowiązana jest telewizja publiczna - tłumaczyła przewodnicząca KRRiT dr Agnieszka Glapiak, cytowana w komunikacie.

Co to postępowanie ma dać? KRRiT zbada, "czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności w zakresie obowiązku rzetelnego, bezstronnego i odpowiedzialnego informowania opinii publicznej". Podkreślono, że postępowanie jest wynikiem skarg widzów i nie było to pierwsze tego typu zdarzenie w TVP w likwidacji.

Nawrocki oglądał łyżwiarzy

Karol Nawrocki przed ceremonią otwarcia oglądał zmagania łyżwiarzy figurowych, w tym reprezentacji Polski. Tam TVP pokazała go na trybunach. Towarzyszyli mu m.in. Piesiewicz i Rutnicki.