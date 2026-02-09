Wyszło na jaw, że popiera Putina. Niewiarygodny skandal podczas igrzysk

Reprezentacja Mołdawii jest jedną z nacji, która do tej pory nie zdobyła ani jednego medalu w historii swoich występów w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Nieco lepiej Mołdawia radzi sobie w letniej edycji igrzysk, bo tam ma dziesięć medali (trzy srebrne, siedem brązowych). W tegorocznych ZIO w Mediolanie Mołdawię reprezentuje pięciu sportowców: Julian Luchin, Jelizawieta Hlusowicz (biegi narciarskie), Alina Stremous, Paweł Magaziejew oraz Maksim Makarov (biathlon). Wokół jednej z tych postaci są ogromne kontrowersje.
Mowa o 18-letniej Hlusowicz. Serwis sport24.ru przekazał, że biegaczka narciarska, która była chorążą Mołdawii podczas ceremonii otwarcia, popiera reżim Władimira Putina. Hlusowicz ma konto na rosyjskim portalu społecznościowym VKontakte i znajduje się na jednej z prorosyjskich grup o nazwie "333 - ARMIA ROSJI - SVO REPORTS". Na początku biegaczka zmieniła nazwę swojego kontaktu, potem opuściła kilka grup prorosyjskich, a potem usunęła konto.
Warto dodać, że Hlusowicz jest rodowitą Rosjanką, która reprezentuje Mołdawię. Jej mamą jest Natalia Lewczenkowa, uznana rosyjska biathlonistka. "Ona jest uważana za najbardziej utytułowaną lekkoatletkę w historii mołdawskich sportów zimowych" - pisza sport24.ru.
Na razie ani mołdawskie media, ani tamtejszy Komitet Olimpijski, ani mołdawskie władze nie zareagowały na to, jakie kontrowersje pojawiły się wokół Hlusowicz.
Hlusowicz nie brała udziału w sobotnim biegu łączonym, ale przed nią jest jeszcze rywalizacja w sprincie (10.02), 10 km stylem dowolnym (12.02) czy na 50 km ze startu wspólnego (22.02).
Hlusowicz nie jest jedynym sportowcem, wokół którego są kontrowersje związane z Rosją w trakcie igrzysk olimpijskich. Lana Kramarenko, a więc rosyjska gimnastyczka artystyczna otrzymała status neutralnego sportowca, mimo że jest zwolenniczką Władimira Putina i grała w jednym z filmów propagandowych Kremla.
- Moi przyjaciele i rodzina gratulują mi, że moja córka właśnie otrzymała status neutralnego sportowca. Najważniejsze, że zdrowie pozwala jej teraz iść dalej. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo półtoraroczna przerwa w startach to dosyć długo. Wszystko idzie dobrze, odnieśliśmy sukces. Życzę wszystkim naszym sportowcom wszystkiego najlepszego na zawodach. Sprawiedliwość zwyciężyła - mówił Dmitrij Kramarenko, ojciec Lany oraz były bramkarz Dynama i CSKA Moskwa.