Wyszło na jaw, że popiera Putina. Niewiarygodny skandal podczas igrzysk

Reprezentacja Mołdawii jest jedną z nacji, która do tej pory nie zdobyła ani jednego medalu w historii swoich występów w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Nieco lepiej Mołdawia radzi sobie w letniej edycji igrzysk, bo tam ma dziesięć medali (trzy srebrne, siedem brązowych). W tegorocznych ZIO w Mediolanie Mołdawię reprezentuje pięciu sportowców: Julian Luchin, Jelizawieta Hlusowicz (biegi narciarskie), Alina Stremous, Paweł Magaziejew oraz Maksim Makarov (biathlon). Wokół jednej z tych postaci są ogromne kontrowersje.

Reprezentantka Mołdawii wspiera Putina. Rosjanie to odkryli

Mowa o 18-letniej Hlusowicz. Serwis sport24.ru przekazał, że biegaczka narciarska, która była chorążą Mołdawii podczas ceremonii otwarcia, popiera reżim Władimira Putina. Hlusowicz ma konto na rosyjskim portalu społecznościowym VKontakte i znajduje się na jednej z prorosyjskich grup o nazwie "333 - ARMIA ROSJI - SVO REPORTS". Na początku biegaczka zmieniła nazwę swojego kontaktu, potem opuściła kilka grup prorosyjskich, a potem usunęła konto.

Warto dodać, że Hlusowicz jest rodowitą Rosjanką, która reprezentuje Mołdawię. Jej mamą jest Natalia Lewczenkowa, uznana rosyjska biathlonistka. "Ona jest uważana za najbardziej utytułowaną lekkoatletkę w historii mołdawskich sportów zimowych" - pisza sport24.ru.

Na razie ani mołdawskie media, ani tamtejszy Komitet Olimpijski, ani mołdawskie władze nie zareagowały na to, jakie kontrowersje pojawiły się wokół Hlusowicz.

Hlusowicz nie brała udziału w sobotnim biegu łączonym, ale przed nią jest jeszcze rywalizacja w sprincie (10.02), 10 km stylem dowolnym (12.02) czy na 50 km ze startu wspólnego (22.02).

Inna zwolenniczka Putina też rywalizuje na igrzyskach. "Rodzina mi gratuluje"

Hlusowicz nie jest jedynym sportowcem, wokół którego są kontrowersje związane z Rosją w trakcie igrzysk olimpijskich. Lana Kramarenko, a więc rosyjska gimnastyczka artystyczna otrzymała status neutralnego sportowca, mimo że jest zwolenniczką Władimira Putina i grała w jednym z filmów propagandowych Kremla.

- Moi przyjaciele i rodzina gratulują mi, że moja córka właśnie otrzymała status neutralnego sportowca. Najważniejsze, że zdrowie pozwala jej teraz iść dalej. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo półtoraroczna przerwa w startach to dosyć długo. Wszystko idzie dobrze, odnieśliśmy sukces. Życzę wszystkim naszym sportowcom wszystkiego najlepszego na zawodach. Sprawiedliwość zwyciężyła - mówił Dmitrij Kramarenko, ojciec Lany oraz były bramkarz Dynama i CSKA Moskwa.