Oto co zrobili polscy kibice. Nawet Nawrocki to widział

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie oficjalnie się rozpoczęły, część z reprezentantów Polski ma już za sobą premierowe starty. W piątek przed południem ruszyła rywalizacja drużynowa w łyżwiarstwie figurowym. Biało-czerwoni po występach pary tanecznej Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, pary sportowej Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistki Jekateriny Kurakowej zajmuje ostatnie 10. miejsce. W sobotę dokończenie zmagań. W naszym zespole zaprezentuje się Władimir Samojłow.

Nawrocki na trybunach. Zobaczył taki transparent

Sportowcy mogli liczyć na wsparcie polskich kibiców, wśród których zasiedli wyjątkowi goście. Występy olimpijczyków z trybun śledzili prezydent Karol Nawrocki, minister sportu Jakub Rutnicki oraz szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

"Kibicujemy naszym podczas zimowych igrzysk olimpijskich!" - napisano na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na portalu X. Do posta dołączono kilka zdjęć. Jedno z nich zwróciło szczególną uwagę.

Fotograf uwiecznił grupę fanów z biało-czerwoną flagą. Widniał na niej symbol Polski Walczącej, używany powszechnie w trakcie II wojny światowej.