Dobre wieści z Predazzo! Tak Polska zaczęła skakanie na igrzyskach

6 lutego o godzinie 20 rozpocznie się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Rywalizacja w części dyscyplin wystartowała jednak wcześniej. W czwartek, 5 lutego treningi na olimpijskich obiektach rozpoczęły m.in. polskie skoczkinie narciarskie.
Jako pierwsza z reprezentantek Polski na rozbiegu olimpijskiej skoczni HS 107 w Predazzo pojawiła się Pola Bełtowska, niżej klasyfikowana spośród reprezentantek Polski, skoczyła zaledwie 84,5 metra, kończąc pierwszą serię treningową na 47. miejscu. Nieco więcej optymizmu w serca polskich fanów wlała Anna Twardosz, skok na 93 metry pozwolił zająć obiecujące 18. miejsce. Nasza najlepsza reprezentantka zaprezentowała w ten sposób swój stabilny poziom z bieżącego sezonu.
Pierwszy olimpijski trening pań zakończył się bez niespodzianek w czołówce. Najlepsza okazała się liderka Pucharu Świata Nika Prevc, Słowenka uzyskała 98 metrów, za jej plecami znalazły się dwie reprezentantki Norwegii Eirin Maria Kvandal (98 metrów) i Anna Odine Stroem (97 metrów).
Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni odbędzie się w sobotę, 7 lutego o 18:45. Transmisję przeprowadzą Telewizja Polska i Eurosport.