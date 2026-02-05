Dobre wieści z Predazzo! Tak Polska zaczęła skakanie na igrzyskach

6 lutego o godzinie 20 rozpocznie się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Rywalizacja w części dyscyplin wystartowała jednak wcześniej. W czwartek, 5 lutego treningi na olimpijskich obiektach rozpoczęły m.in. polskie skoczkinie narciarskie.

Zmienne szczęście Polek. Mocne otwarcie Anny Twardosz, fatalny występ Poli Bełtowskiej

Jako pierwsza z reprezentantek Polski na rozbiegu olimpijskiej skoczni HS 107 w Predazzo pojawiła się Pola Bełtowska, niżej klasyfikowana spośród reprezentantek Polski, skoczyła zaledwie 84,5 metra, kończąc pierwszą serię treningową na 47. miejscu. Nieco więcej optymizmu w serca polskich fanów wlała Anna Twardosz, skok na 93 metry pozwolił zająć obiecujące 18. miejsce. Nasza najlepsza reprezentantka zaprezentowała w ten sposób swój stabilny poziom z bieżącego sezonu.

Nika Prevc najlepsza na pierwszym treningu

Pierwszy olimpijski trening pań zakończył się bez niespodzianek w czołówce. Najlepsza okazała się liderka Pucharu Świata Nika Prevc, Słowenka uzyskała 98 metrów, za jej plecami znalazły się dwie reprezentantki Norwegii Eirin Maria Kvandal (98 metrów) i Anna Odine Stroem (97 metrów).

Najlepsza 10 pierwszego treningu Pań na skoczni HS 107 w Predazzo

1. Nika Prevc - 102,5 pkt

2. Eirin Maria Kvandal - 101,4 pkt

3. Anna Odine Stroem - 100,6 pkt

4. Agnes Reisch - 98 pkt

5. Abigail Strate - 96 pkt

6. Nozomi Maruyama - 95,7 pkt

7. Yuka Seto - 93,5 pkt

8. Lisa Eder - 92,4 pkt

9. Nika Vodan 91,3 pkt

10. Selina Freitag - 91,1 pkt

...

18. Anna Twardosz - 82,6 pkt

47. Pola Bełtowska - 57,9 pkt

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni odbędzie się w sobotę, 7 lutego o 18:45. Transmisję przeprowadzą Telewizja Polska i Eurosport.