Powrót na stronę główną

Dobre wieści z Predazzo! Tak Polska zaczęła skakanie na igrzyskach

W czwartkowe popołudnie wystartowały treningi skoczkiń narciarskich przed olimpijskim konkursem na normalnej skoczni (HS107). W pierwszej sesji lepiej wypadła Anna Twardosz, która zajęła 18. miejsce, fatalnie zaprezentowała się natomiast Pola Bełtowska (47. miejsce). Pierwszy trening wygrała liderka Pucharu Świata, Nika Prevc.
Anna Twardosz podczas konkursu Pucharu Świata skoczkiń w Engelbergu
Screen Eurosport

6 lutego o godzinie 20 rozpocznie się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Rywalizacja w części dyscyplin wystartowała jednak wcześniej. W czwartek, 5 lutego treningi na olimpijskich obiektach rozpoczęły m.in. polskie skoczkinie narciarskie. 

Zobacz wideo Stoch nie mógł powstrzymać łez po ostatnim skoku w Zakopanem

Zmienne szczęście Polek. Mocne otwarcie Anny Twardosz, fatalny występ Poli Bełtowskiej 

Jako pierwsza z reprezentantek Polski na rozbiegu olimpijskiej skoczni HS 107 w Predazzo pojawiła się Pola Bełtowska, niżej klasyfikowana spośród reprezentantek Polski, skoczyła zaledwie 84,5 metra, kończąc pierwszą serię treningową na 47. miejscu. Nieco więcej optymizmu w serca polskich fanów wlała Anna Twardosz, skok na 93 metry pozwolił zająć obiecujące 18. miejsce. Nasza najlepsza reprezentantka zaprezentowała w ten sposób swój stabilny poziom z bieżącego sezonu.

Nika Prevc najlepsza na pierwszym treningu 

Pierwszy olimpijski trening pań zakończył się bez niespodzianek w czołówce. Najlepsza okazała się liderka Pucharu Świata Nika Prevc, Słowenka uzyskała 98 metrów, za jej plecami znalazły się dwie reprezentantki Norwegii Eirin Maria Kvandal (98 metrów) i Anna Odine Stroem (97 metrów). 

Zobacz też: Wirus zaatakował! Niepokojące wieści tuż przed startem igrzysk

Najlepsza 10 pierwszego treningu Pań na skoczni HS 107 w Predazzo 

  • 1. Nika Prevc - 102,5 pkt 
  • 2. Eirin Maria Kvandal - 101,4 pkt 
  • 3. Anna Odine Stroem - 100,6 pkt 
  • 4. Agnes Reisch - 98 pkt 
  • 5. Abigail Strate - 96 pkt 
  • 6. Nozomi Maruyama - 95,7 pkt 
  • 7. Yuka Seto - 93,5 pkt 
  • 8. Lisa Eder - 92,4 pkt 
  • 9. Nika Vodan 91,3 pkt 
  • 10. Selina Freitag - 91,1 pkt 
  • ...
  • 18. Anna Twardosz - 82,6 pkt 
  • 47. Pola Bełtowska - 57,9 pkt 

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni odbędzie się w sobotę, 7 lutego o 18:45. Transmisję przeprowadzą Telewizja Polska i Eurosport. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Na tym zdjęciu widzimy wielokrotnego reprezentanta Polski, czyli: (fot. Agencja Gazeta)

Kibicujesz siatkarzom? Sprawdź, czy rozpoznasz ich na zdjęciach