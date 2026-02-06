Włosi ujawniają ws. Nawrockiego. Ważne spotkanie

To historyczna chwila - na stadionie San Siro w Mediolanie, który zazwyczaj wykorzystują piłkarskie kluby Milan i Inter, zapłonie olimpijski znicz. Ceremonia otwarcia będzie czymś w rodzaju pożegnalnego show dla tego ikonicznego miejsca, nazywanego "La Scalą futbolu". Niedługo stadion zniknie i zostanie przerobiony na zupełnie inną przestrzeń - jeszcze nie zdecydowano jaką. W piątkowy wieczór oczy całego świata zwrócą się jednak właśnie tam.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

14 głów państw, a wśród nich Nawrocki. Na San Siro nie będzie Trumpa

Na trybunach podczas ceremonii naturalnie zasiądzie wiele znanych postaci, także ze świata polityki. Dziennik "La Republicca" informował, że na San Siro wybiera się łącznie 14 głów państw, a w tym prezydent Polski Karol Nawrocki.

Poza Nawrockim i gospodarzem ceremonii prezydentem Włoch Sergio Mattarellą pojawią się także rządzący: Albanią - Bajram Begaj, Bośnią i Hercegowiną - Lidija Bradara, Bułgarią - Iliana Jotowa, Czechami - Petr Pavel, Estonią - Alar Karis, Finlandią - Alexander Stubb, Gruzją - Micheil Kawelaszwili, Łotwą - Edgars Rinkeviczs, Niemcami - Frank-Walter Steinmeier, Słowenią - Natasza Pirc Musar, Szwajcarią - Guy Parmelin i Węgrami - Tamas Sulyok. To z nimi usiądzie Nawrocki, żeby obejrzeć ceremonię.

Będą także delegacje bez prezydentów, ale z ważnymi członkami rządów i rad państwowych - jak np. ta z USA, którą tworzą wiceprezydent JD Vance i sekretarz stanu Marco Rubio. W Mediolanie nie będzie zatem Donalda Trumpa, który poprzednią ceremonię otwarcia z Paryża nazwał "haniebną" po tym, jak Francuzi przedstawili w niej scenę, która przez wielu była interpretowana jako parodia "Ostatniej wieczerzy".

Nawrocki był na bankiecie u prezydenta Włoch. W piątek miał spotkać się z premier Meloni

Nawrocki przyleciał do Mediolanu w czwartek po południu prezydenckim Boeingiem 737 i lądował na lotnisku Mediolan-Malpensa. Już wieczorem rozmawiał z innymi politykami na bankiecie u prezydenta Włoch w ośrodku kultury Casa del Vapore. A na piątek przed ceremonią otwarcia miał zaplanowane jeszcze jedno spotkanie.

Włoska agencja ANSA podała, że Nawrocki w południe miał się spotkać z włoską premier Giorgią Meloni. Poza polskim prezydentem ma się z nią spotkać także m.in. wspomniany wiceprezydent USA JD Vance.

Ceremonia otwarcia, którą prosto ze stadionu będzie śledził Nawrocki, rozpocznie się o godz. 20. Część polskiej delegacji, prowadzona przez chorążą Natalię Czerwonkę, przejdzie z pochodem reprezentacji tam, w Mediolanie. Ale ceremonia włoskich igrzysk została podzielona na kilka regionów. I choć jej główna część odbędzie się na San Siro to Polaków, tym razem z Kamilem Stochem trzymającym polską flagę, będzie można zobaczyć na skoczni w Predazzo. Relacje na żywo z igrzysk na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.