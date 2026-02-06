W czwartek, dzień przed ceremonią otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, wokół legendarnego stadionu w Mediolanie trwały jeszcze ostatnie prace. Wózki widłowe woziły kartony, wolontariusze ustawiali znaki dla kibiców, a służby porządkowe rozciągały kilometry barierek przed bramami San Siro. Wszystko to działo się na oczach nielicznych kibiców i pilnujących porządku policjantów. Tych na dzień przed ceremonią otwarcia nie było jeszcze zbyt wielu, ale specjalne środki bezpieczeństwa to dla Włochów absolutny priorytet.
Paraliż miasta wpisany jest w cenę i choć mieszkańcy byli na niego przygotowywani od dłuższego czasu, to wokół stadionu najczęściej słychać było głośne "Mamma mia" – zwłaszcza gdy służby odsyłały kolejne samochody z okolic jednego z największych obiektów w Europie.
Zresztą wjazd w tę okolicę był możliwy tylko do czwartku do godziny 21. Później zaczęła obowiązywać "czerwona strefa", która potrwa aż do 2 w nocy z piątku na sobotę. Oznacza ona całkowite zamknięcie ruchu (z wyłączeniem pojazdów upoważnionych) na ulicach bezpośrednio przylegających do stadionu, m.in.: Piazzale dello Sport, Via Tesio, Via Harar, Via Dessiè oraz Via dei Rospigliosi.
W piątek od godziny 10 zakaz wjazdu obejmie znacznie większy obszar, w tym Piazzale Axum, Via Ippodromo i Viale Caprilli. Ograniczenia te dotyczą nie tylko samochodów, ale także motocykli, rowerów i taksówek. Utrudnienia mają wystąpić też w samym centrum – choć San Siro położone jest nieco na uboczu – a wszystko przez zaplanowane przejazdy delegacji państwowych. Organizatorzy nie wykluczają też czasowych zamknięć niektórych stacji metra, a także szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych sąsiadujących ze stadionem oraz trasami przejazdu oficjeli.
Od kilku dni nad miastem latają również policyjne śmigłowce, a wzmożone kontrole trwają nie tylko na lotniskach, ale też dworcach, stacjach metra i w najbliższej okolicy San Siro. Początek ceremonii otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w piątek o godz. 20. Relacje oraz kulisy prosto z Mediolanu, Cortiny i innych włoskich miast możecie śledzić w naszych mediach społecznościowych, w codziennym programie "Studio Cortina" (od poniedziałku do piątku o 9.30, w weekendy o 12 - m.in. na YouTube Sport.pl) i oczywiście w serwisie Sport.pl.