Tyle państwo będzie płacić Stochowi do końca życia. To nie żart

Sezon 2025/26 nie jest usłany różami dla polskich skoczków narciarskich. Poza niezłą dyspozycją Kacpra Tomasiaka i sensacyjnym dziewiątym miejscu wywalczonym przez Piotra Żyłę w niedawnym konkursie w Willingen, na próżno szukać pozytywów. Nie inaczej jest w przypadku Kamila Stocha, dla którego najbliższe miesiące będą ostatnimi w sportowej karierze.

Stoch będzie otrzymywać emeryturę olimpijską. Tyle będzie otrzymywać od państwa

Skoczek z Zębu zajmuje 25. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a najwyżej uplasował się w listopadowych zawodach w Lillehammer, gdzie zajął 13. lokatę. Teraz 38-latek udał się na swoje szóste igrzyska olimpijskie wraz z Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem.

Szans na kolejne medale olimpijskie zbyt dużych nie ma, ale sukcesy, które święcił przez lata, pozwolą mu na dożywotnią emeryturę przyznawaną przez państwo. Emerytura olimpijska jest bowiem dostępna dla medalistów igrzysk oraz ich trenerów, którzy ukończyli 40 lat i zakończyli karierę. Wymagany jest również pobyt w Polsce lub kraju Unii Europejskiej. Stoch 40 lat skończy 25 maja 2027 roku.

Już teraz znamy wysokość emerytury Stocha, która wynika z przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Tym samym w 2026 roku, zgodnie z decyzją rządu, polski skoczek będzie mógł liczyć na 5116 złotych miesięcznie, co będzie uhonorowaniem za trzy złote medale zdobyte w Soczi w 2014 roku oraz Pjongczang w 2018 roku.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 wystartują w piątek 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Konkursy indywidualne skoków narciarskich mężczyzn zaplanowano na dni 9 lutego na skoczni normalnej oraz 15 lutego na skoczni dużej. 10 lutego skoczkowie i skoczkinie zmierzą się w rywalizacji drużyn mieszanych, a 16 lutego panowie powalczą w konkursie duetów. Pełny terminarz startów Biało-Czerwonych we wszystkich konkurencjach można zobaczyć na Sport.pl.

