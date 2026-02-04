Choć w ostatnich miesiącach wiele federacji - również zajmujących się organizacją zawodów w sportach zimowych - poluzowało bądź zupełnie zniosło ograniczenia dotyczące rosyjskich sportowców, podczas rozpoczynających się w piątek igrzysk olimpijskich wystąpi ich zaledwie garstka.

Rzecz jasna wystartują oni jako "indywidualni sportowcy neutralni". W igrzyskach weźmie udział sześciu Rosjan i siedem Rosjanek. W 2014 roku w Soczi wystąpiło aż 232 rosyjskich zawodników. To były ostatnie zimowe igrzyska, na których reprezentacja Rosji miała pełne prawa - pod swoją flagą Rosjanie wystartowali jeszcze na letnich igrzyskach w 2016 roku w Rio de Janeiro.

Rosja próbuje zepsuć olimpijskie zmagania

Wybuch afery dopingowej, a następnie inwazja na Ukrainę sprawiła, że zawodnicy z Rosji niemalże zniknęli z rywalizacji sportowej. Niezależnie, czy reprezentanci startowali jako "olimpijscy sportowcy z Rosji", jak w 2018 roku w Pjongczangu, pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego jak w Tokio i Pekinie, czy jako zawodnicy neutralni - Rosji nie ma na piątych igrzyskach z rzędu.

To doprowadza Rosjan do wściekłości. Nic dziwnego więc, że chcą zaistnieć podczas igrzysk w inny sposób. Dużo wskazuje bowiem na to, że w Moskwie zaplanowano zemstę za - ich zdaniem naganne - traktowanie na arenie międzynarodowej. Wszystko zdradził włoski minister spraw zagranicznych, Antonio Tajani.

Włosi bronią się przed hakerami

"Powstrzymaliśmy serię cyberataków na strony internetowe ministerstwa, w tym placówki w Waszyngtonie. Zaatakowane były również strony związane z zimowymi igrzyskami, między innymi hoteli w Cortinie d'Ampezzo" - stwierdził Tajani, cytowany przez agencję Reuters. Minister w rządzie Giorgii Meloni nie ma wątpliwości co do kierunku, z którego nadszedł atak. "To są akcje rosyjskiego pochodzenia" - stwierdził.

Plany rosyjskich hakerów spaliły więc na panewce. Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się zgodnie z harmonogramem. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 6 lutego, a zmagania potrwają przeszło dwa tygodnie.