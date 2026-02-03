Wpadła na dopingu tuż przed igrzyskami. Jest oficjalny komunikat

Rebecca Passler w 2022 roku zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów w sztafecie. Jej dorobek w zawodach w tej kategorii wiekowej obejmuje jeszcze pięć tytułów wicemistrzowskich - po dwa w sprincie oraz w sztafecie oraz jeden w biegu indywidualnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

Sukcesy juniorskie nie przełożyły się jednak na wyniki w rywalizacji seniorskiej. 24-letnia biathlonistka jeszcze nigdy nie zajęła miejsca w czołowej "dziesiątce" indywidualnych zawodów Pucharu Świata. Bieżący sezon był jednak dla niej do tej pory najlepszy w karierze.

Rebbeca Passler złapana na dopingu

13. pozycja w biegu pościgowym, 11. miejsce w biegu ze startu wspólnego w Annecy czy ta sama lokata w sprincie w Oberhofie sprawiły, że Włoszka zajmuje 33. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - wyższe od którejkolwiek z Polek. Na kilka dni przed ceremonią otwarcia igrzysk okazało się jednak, że Passler przed domową publicznością nie wystąpi.

Zobacz też: Tuż przed igrzyskami doznała dramatycznej kontuzji. I nagle takie słowa

Wszystko przez pozytywny wynik testu antydopingowego. W organizmie 24-latki wykryto zakazany letrozol. Związek ten jest wykorzystywany podczas hormonalnego leczenia raka piersi u kobiet po menopauzie. Substancja nie jest dopingująca, jednak możliwe jest jej użycie, by zamaskować stosowanie sterydów anabolicznych. Włoszka została natychmiast wycofana ze składu reprezentacji.

Komunikat federacji ws. dopingu Passler

Flavio Roda, przewodniczący Włoskiej Federacji Sportów Zimowych (FISI), wydał oświadczenie w sprawie. "Badamy już ten incydent i zamierzamy wesprzeć zawodniczkę we wszystkich instancjach. Niezwykle ważne jest wyjaśnienie tej sytuacji, by rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogłyby mieć poważny wpływ zarówno na karierę Passler, jak i na wizerunek federacji" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie FISI.

Biathlonowe zmagania będą trwać niemal przez całe igrzyska. Pierwsze medale zostaną rozdane 8 lutego w sztafecie mieszanej. Olimpijskie zawody zakończą biegi masowe - 20 lutego pobiegną panowie, a dzień później o najwyższe laury powalczą panie.